Giriş Tarihi: 23.08.2024 23:31
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
23:31
MasterChef haftanın eleme adayları | 7. eleme adayı kim olacak? 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında! Tıkla-izle!
Masterchef Türkiye dokunulmazlık oyunu 24 Ağustos fragmanı yayında. İzleyenlerin yakından takip ettiği yarışmada bir takım dokunulmazlığın sahibi olurken, diğer takım ise bireysel dokunulmazlık için mücadele edecek. Bireysel dokunulmazlığı kazanan isim elenmek üzere bir isim söyleyecek. Peki, Dokunulmazlığı hangi takım kazanacak? İşte, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim kazanacak? 24 Ağustos Masterchef fragmanı yayında!