Masterchef ilk elenen yarışmacı açıklandı! TV8 ile 11 Ağustos 2024 Masterchef kim elendi, hangi isim veda etti?

Masterchef kim elendi? sorusu yanıt buluyor. TV8 ekranlarında bu sezonun ilk elemesi gerçekleşiyor. Jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle iyi tabaklar bir sonraki haftaya geçerken en zayıf tabak eleniyor. Yarişmanin izleyicileri Masterchef kim elendi? Sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Ağustos Masterchef elenen yarışmacı…