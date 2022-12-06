TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasının son bölümünde yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanlarının belli olduğu kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Ana kadro yarışmacılarının mavi takım kaptanı olmak ve haftayı kendi stratejisine göre şekillendirmek isteyerek tezgah başında hünerlerini gösterdiği kritik kaptanlık oyunu mücadelesinde kazanan ve mavi takım kaptanı olan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu sonrası kırmızı ve mavi takım kaptanı olan yarışmacılar ile yeni haftanın takım üyeleri şöyle;