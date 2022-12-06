MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde önceki gece yapılan kritik eleme gecesi sonrasında yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları ile üyelerinin belli olduğu MasterChef kaptanlık oyununu kazanarak mavi takım kaptanı olan yarışmacıya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?" şeklindeki sorulara yanıt aranıyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.