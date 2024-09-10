Giriş Tarihi: 10.09.2024 18:29
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024
18:29
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları belli oldu mu?
TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynanıyor. Mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları en başarılı tabağı ortaya çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan yarışmacı bu haftanın mavi takım kaptanı olacak ve dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, 10 Eylül 2024 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları ve yeni takımlar...