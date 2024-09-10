MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları belli oldu mu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkye'nin son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde kaptanlık oyunu oynanıyor. Kritik oyunda mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları günün en iyi tabağını ortaya çıkarmak için kıyasıya mücadele ediyor. Mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan isim kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Peki; TV8 ile 10 Eylül 2024 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takım kaptanları kimler oldu, yeni takımlar nasıl? İşte,detaylar...