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Giriş Tarihi: 10.09.2024 18:29 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 18:29

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları belli oldu mu?

TV8 ekranlarında seyirci ile buluşan MasterChef Türkiye'nin son bölümde yeni haftanın kaptanlık oyunu oynanıyor. Mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları en başarılı tabağı ortaya çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Gecenin en iyi tabağını hazırlayan yarışmacı bu haftanın mavi takım kaptanı olacak ve dokunulmazlığın sahibi olacak. Peki, 10 Eylül 2024 Masterchef kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları ve yeni takımlar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları belli oldu mu?

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkye'nin son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde kaptanlık oyunu oynanıyor. Kritik oyunda mavi takım kaptanı olmak isteyen ana kadro yarışmacıları günün en iyi tabağını ortaya çıkarmak için kıyasıya mücadele ediyor. Mavi takım kaptanı olmaya hak kazanan isim kırmızı takım kaptanını belirleyecek. Peki; TV8 ile 10 Eylül 2024 MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takım kaptanları kimler oldu, yeni takımlar nasıl? İşte,detaylar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları belli oldu mu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın yeni takımları merak ediliyor.

Mavi takım kaptanı henüz belli olmadı. En başarılı tabağı yapan yarışmacı mavi takım kaptanı olarak, kırmızı takım kaptanını seçme şansını yakalayacak.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları belli oldu mu?

10 EYLÜL 2024 MASTERCHEF KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KAPTANLARI KİM OLDU?

10 Eylül Salı günü ekranlara gelen Masterchef Türkiye'nin yeni bölümünde en iyi baklavayı yapan yarışmacı mavi takımın kaptanı olmaya hak kazanacak.

En iyi baklavayı yaparak mavi takımın kaptanı olan isim belli olduğunda haberimize eklenecektir.

Kırmızı takım kaptanı belli olduğunda haberimize eklenecektir.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları belli oldu mu?

MASTERCHEF YENİ TAKIMLAR

MAVİ TAKIM:

KIRMIZI TAKIM:

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 10 Eylül 2024 MasterChef kırmızı ve mavi takım yarışmacıları ve kaptanları belli oldu mu?

MASTERCHEF'TE EN SON KİM ELENDİ?

Geçtiğimiz eleme gecesinde yarışmaya veda eden isim ZEYNEP oldu.

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