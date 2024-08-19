Giriş Tarihi: 19.08.2024 23:25
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
23:25
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu! Yeni takımlar nasıl oluştu?
MasterChef'de bugün kaptanlık oyunu için yarışmacılar mücadele ediyor. Eleme gecesi sonrasında kırmızı ve mavi takım olmak üzere iki takım için birer kaptan seçilecek. Mavi takım kaptanı olacak kişi kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakalayacak. Son elemede yarışmaya veda eden isim Deniz olmuştu. Bu haftanın eleme oyunu öncesinde kaptanlar eşliğinde yeni hafta mücadeleleri yaşanacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu bugün kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?