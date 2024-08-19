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Giriş Tarihi: 19.08.2024 23:25 Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 23:25

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu! Yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef'de bugün kaptanlık oyunu için yarışmacılar mücadele ediyor. Eleme gecesi sonrasında kırmızı ve mavi takım olmak üzere iki takım için birer kaptan seçilecek. Mavi takım kaptanı olacak kişi kırmızı takım kaptanını belirme şansını yakalayacak. Son elemede yarışmaya veda eden isim Deniz olmuştu. Bu haftanın eleme oyunu öncesinde kaptanlar eşliğinde yeni hafta mücadeleleri yaşanacak. Peki, MasterChef kaptanlık oyununu bugün kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu! Yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef yeni bölümünde Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'simit' yapmaların istedi. Heyecanın doruklarda olduğu yeni bölümde kırmızı ve mavi takım kaptanları belirleniyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte, MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu! Yeni takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF YEDEKLERDEN ANA KADROYA KİM DAHİL OLDU?

MasterChef'te yedeklerden ana kadroya dahil olan son isim Şirin oldu.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu! Yeni takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNU KİM KAZANDI?

MasterChef'te kaptanlık oyunu heyecanı yaşanıyor. Şeflerin değerlendirmeleri sonucunda mavi takım kaptanı ONUR oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu! Yeni takımlar nasıl oluştu?

Mavi takım kaptanı kırmızı takım kaptanını belirledi ve kırmızı takım kaptanı BEYZA oldu.

Takım kaptanları kendi stratejilerine göre takımlarını oluşturdu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu! Yeni takımlar nasıl oluştu?

MASTERCHEF'TE TAKIMLAR NASIL OLDU?

MasterChef'te yeni haftanın takımları henüz belli olmadı. Takımlar belli olduğunda haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

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