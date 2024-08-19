MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı belli oldu! Yeni takımlar nasıl oluştu?

MasterChef yeni bölümünde Danilo, Mehmet ve Somer Şef yarışmacılardan, 'simit' yapmaların istedi. Heyecanın doruklarda olduğu yeni bölümde kırmızı ve mavi takım kaptanları belirleniyor. Peki, MasterChef kaptanlık oyunu kim kazandı? 19 Ağustos MasterChef mavi ve kırmızı takım kaptanı kim oldu, takımlar nasıl oluştu? İşte, MasterChef son bölümde yaşanan gelişmeler...