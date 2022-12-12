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Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Aralık 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni kırmızı ve mavi takım üyeleri
Giriş Tarihi: 12.12.2022 23:29 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 23:38

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Aralık 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni kırmızı ve mavi takım üyeleri

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde hafta içinde mücadele edecek olan kırmızı ve mavi takım kaptanları ile takım üyelerinin belirleneceği kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde oynanan oyunda ve kaptanlık düellosunda en başarılı ürünleri ortaya çıkaran isim mavi takım kaptanı oldu. Yarışmaya ilişkin bilgi sahibi olmak isteyenler yoğun olarak "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Aralık 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni kırmızı ve mavi takım üyeleri

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu kaptanlık oyununda kazanan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, KIRMIZI - MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye son bölümde kaptanlık oyunu mücadelesinde kazanan ve mavi takım kaptanı olan isim ile merak edilen tüm son dakika detaylar şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Aralık 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni kırmızı ve mavi takım üyeleri

12 Aralık 2022 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın mavi ve kırmızı takım üyeleri ile kaptanlarını belirleyecek olan kaptanlık oyunu mücadelesi izlemeye sunuldu.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Aralık 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni kırmızı ve mavi takım üyeleri

TV8 ekranlarında yayınlanan Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu kaptanlık oyununda ana kadro yarışmacıları tezgah başında hünerlerini gösterdi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Aralık 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni kırmızı ve mavi takım üyeleri

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kaptanlık oyunu mücadelesi veren ana kadro yarışmacıları, Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen yemeği en başarılı yapmak için tezgah başına geçti.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 12 Aralık 2022 MasterChef kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni kırmızı ve mavi takım üyeleri

Zorlu oyunda tadım yapan jüri şefler en başarılı 3 tabağın Kıvanç, Görkem, Yağız'a ait olduğunu açıkladı. Ancak düello 2 kişi arasında yapılacağından en başarılı iki isim Yağız ve Kıvanç olarak seçildi.

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