TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları belirlendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu kaptanlık oyununda kazanan yarışmacıyı öğrenmek isteyenler "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı - mavi takım kaptanı kim oldu?" şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, KIRMIZI - MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye son bölümde kaptanlık oyunu mücadelesinde kazanan ve mavi takım kaptanı olan isim ile merak edilen tüm son dakika detaylar şöyle;