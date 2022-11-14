MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde önceki gece ekranlara gelen eleme gecesi sonrasında yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarıyla kaptanları belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik mavi takım kaptanlığı oyununda yarışan ana kadro yarışmacıları arasından en başarılı 2 yarışmacı düelloda kozlarını paylaştı. Düello sonrasında başarılı olan isim mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını da belirledi. Zorlu oyunda kimin kazandığını merak edenler "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.