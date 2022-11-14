MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef Türkiye'nin Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde kritik kaptanlık oyunu oynandı. Zorlu oyunda tavuk ana ürününden en başarılı ürünleri çıkaran 2 ana kadro yarışmacısı düelloda karşı karşıya geldi. Düello sonunda başarılı olan yarışmacı yeni haftada mavi takıma kaptanlık yapma hakkına sahip oldu. MasterChef son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler ise "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanı olan yarışmacılar ile yeni haftanın takım üyelerine ilişkin detaylar şöyle;