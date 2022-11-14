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Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları
Giriş Tarihi: 14.11.2022 23:46 Güncelleme Tarihi: 14.11.2022 23:46

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında uzun yıllardır yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde önceki gece ekranlara gelen eleme gecesi sonrasında yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarıyla kaptanları belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik mavi takım kaptanlığı oyununda yarışan ana kadro yarışmacıları arasından en başarılı 2 yarışmacı düelloda kozlarını paylaştı. Düello sonrasında başarılı olan isim mavi takım kaptanı oldu ve kırmızı takım kaptanını da belirledi. Zorlu oyunda kimin kazandığını merak edenler "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?" sorularına cevap arıyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef Türkiye'nin Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde kritik kaptanlık oyunu oynandı. Zorlu oyunda tavuk ana ürününden en başarılı ürünleri çıkaran 2 ana kadro yarışmacısı düelloda karşı karşıya geldi. Düello sonunda başarılı olan yarışmacı yeni haftada mavi takıma kaptanlık yapma hakkına sahip oldu. MasterChef son bölüme ilişkin detayları öğrenmek isteyenler ise "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu?" sorularına yanıt aramaya başladı.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, KIRMIZI VE MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef Türkiye son bölümde mavi ve kırmızı takım kaptanı olan yarışmacılar ile yeni haftanın takım üyelerine ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

Acun Ilıcalı yapımcılığında 14 Kasım 2022 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları ile yeni takım üyeleri belli oldu.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

Kritik kaptanlık oyununda ana kadroda yer alan yarışmacılar Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin seçtiği tavuk ürünüyle en başarılı ve yaratıcı yemekleri çıkarmak için tezgah başında kozlarını paylaştı.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarının ev sahipliği yaptığı MasterChef yarışmasında jüri şeflerin yarışmacılara vermiş olduğu sürenin sona ermesiyle hazırlanan yemekler tadım değerlendirmesi için Mehmet, Danilo ve Somer şeflere yarışmacılar tarafından sunuldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 14 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan kritik kaptanlık oyununda yapılan tadım değerlendirmesi sonrasında en başarılı 4 yarışmacı Burak, Kıvanç, Büşra ve Yağız oldu. Jüri şefler bu 4 isim arasından 2 yarışmacı seçti. Bu iki isim Yağız ve Büşra oldu.

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