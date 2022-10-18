MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kaptanları ile yeni takımlar kaptanlık oyunu sonrasında belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kaptanlık oyununun ardından haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kaptanları yeni ekip üyelerini tek tek seçti. Yarışmayı takip edenler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.