Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları
Giriş Tarihi: 18.10.2022 08:00 Güncelleme Tarihi: 18.10.2022 08:01

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kaptanları ile yeni takımlar kaptanlık oyunu sonrasında belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kaptanlık oyununun ardından haftanın yeni mavi ve kırmızı takım kaptanları yeni ekip üyelerini tek tek seçti. Yarışmayı takip edenler ise MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? sorusuna yanıt aramaya başladı. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde kaptanlık oyunu mücadelesi TV8 ekranlarına geldi. Haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanlarının seçilmesinin ardından yeni takım üyeleri de tek tek seçilerek belirlendi. MasterChef son bölümde mavi takım kaptanı kim oldu öğrenmek isteyenler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? şeklindeki sorulara cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan - mavi takım kaptanı olan isim ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları

17 Ekim 2022 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni kırmızı ve mavi takım kaptanları belli oldu. Kaptanların belli olmasının ardından yeni kırmızı ve mavi takım üyeleri de seçildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları

İki aşamalı oynanan MasterChef kaptanlık oyununda ana kadroda yer alan tüm yarışmacılar katıldı. Zorlu oyunda son 2'ye kalmak ve düello sonrasında mavi takım kaptanı seçilmek isteyen yarışmacılar, Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilen ürünü en başarılı şekilde hazırlamak için tezgah başında kozlarını paylaştı.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları

MasterChef kritik kaptanlık oyununda verilen zorlu mücadelede en başarılı ürünleri çıkaran 2 isim Büşra ve Fatma Nur oldu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef kaptanlık oyununda düelloya kalan Büşra ve Fatma Nur arasındaki düello Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde sürüyor. Kazanan isim belli olduğunda bilgiler burada olacak.

SON DAKİKA