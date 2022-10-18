MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 17 Ekim 2022 MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları

MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde kaptanlık oyunu mücadelesi TV8 ekranlarına geldi. Haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanlarının seçilmesinin ardından yeni takım üyeleri de tek tek seçilerek belirlendi. MasterChef son bölümde mavi takım kaptanı kim oldu öğrenmek isteyenler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, mavi takım kaptanı kim oldu? şeklindeki sorulara cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, MAVİ TAKIM KAPTANI KİM OLDU?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan - mavi takım kaptanı olan isim ve tüm detaylar şöyle;