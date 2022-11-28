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Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 28 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları
Giriş Tarihi: 28.11.2022 23:16 Güncelleme Tarihi: 29.11.2022 00:18

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 28 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında her hafta zorlu mücadelelere sahne olan MasterChef Türkiye son bölümde yeni mavi ve kırmızı takımların belli olduğu kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde ana kadro yarışmacılarının hünerlerini gösterdiği kaptanlık oyunu sonunda en başarılı isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Yarışmayı takip edenler ise detaylar için MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 28 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef Türkiye son bölümde kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın takımları ile kırmızı ve mavi takım kaptanları da belli oldu. Yarışmayı takip edenler ise mavi takım kaptanı kim oldu merak ederek MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 28 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

28 Kasım 2022 Perşembe günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın takımları ile mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 28 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan kritik kaptanlık oyunu mücadelesinde belirlenen ana ürünü en başarılı şekilde kullanarak yaratıcı bir yemek hazırlamak isteyen ana kadro yarışmacıları tezgah başına geçti.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 28 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef yarışmasında giderek büyük finale daha da yaklaşan ana kadro yarışmacıları mavi takım kaptanı olmak ve haftayı kendi istediği gibi başlatmayı hedefleyerek tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 28 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Kritik kaptanlık oyununda ana kadro yarışmacıları hazırladıkları yemekleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin tadımına sundu. Tadım değerlendirmesi sonucunda Büşra ve Ayaz son 2'ye kalmayı başararak kaptanlık düellosuna çıkamaya hak kazandı.

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