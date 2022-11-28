MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 28 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında her hafta zorlu mücadelelere sahne olan MasterChef Türkiye son bölümde yeni mavi ve kırmızı takımların belli olduğu kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde ana kadro yarışmacılarının hünerlerini gösterdiği kaptanlık oyunu sonunda en başarılı isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı. Yarışmayı takip edenler ise detaylar için MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularına yanıt arıyor. Merak konusu olan MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları.