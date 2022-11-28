MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 28 Kasım 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef Türkiye son bölümde kaptanlık oyunu mücadelesi yaşandı. TV8 ekranlarında Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın takımları ile kırmızı ve mavi takım kaptanları da belli oldu. Yarışmayı takip edenler ise mavi takım kaptanı kim oldu merak ederek MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve tüm detaylar şöyle;