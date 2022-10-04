MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarının belirlendiği kaptanlık oyunu mücadelesi oynandı. TV8 ekranlarında yayınlanan kritik oyun ve düello sonrasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından mavi takım kaptanı seçilen isim ve kaptanlar tarafından haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları belirlendi. Bu bilgilerle detayları öğrenmek isteyen izleyiciler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? sorularına yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA: MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyununu kazanan isim ve haftanın yeni mavi-kırmızı takım üyeleri şöyle oldu;