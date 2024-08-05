MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı ile yarışmacıları

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu merak ediliyor. İlk oyunda yarışmacılar menemen yaparak kaptan olmaya çalışacak daha sonra takımların şekillenmesi bekleniyor. Ana kadro süreci ardından heyecan bu kez yarışma süreci için artıyor. Peki; TV8 ile 5 Ağustos 2024 MasterChef ilk kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar belli oldu mu? İşte, yeni bölümle birlikte detaylar...