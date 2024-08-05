Giriş Tarihi: 05.08.2024 18:45
Güncelleme Tarihi: 05.08.2024
18:45
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı ile yarışmacıları
MasterChef kaptanlık oyunu ile başlıyor. Ana kadro ve yedeklerin belli olması ardından ilk kırmızı ve mavi takım kaptanı belli oluyor ve yarış başlıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in kararıyla gündeme gelecek en lezzetli tabaklar öncesinde eski yarışmacılar ilk bölümü açmaya geliyor. MasterChef takımlar 5 Ağustos günü ekranlara gelen yeni bölüm ile ortaya çıkıyor. Peki; TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı takım kaptanı kim oldu?