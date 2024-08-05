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Giriş Tarihi: 05.08.2024 18:45 Güncelleme Tarihi: 05.08.2024 18:45

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı ile yarışmacıları

MasterChef kaptanlık oyunu ile başlıyor. Ana kadro ve yedeklerin belli olması ardından ilk kırmızı ve mavi takım kaptanı belli oluyor ve yarış başlıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in kararıyla gündeme gelecek en lezzetli tabaklar öncesinde eski yarışmacılar ilk bölümü açmaya geliyor. MasterChef takımlar 5 Ağustos günü ekranlara gelen yeni bölüm ile ortaya çıkıyor. Peki; TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı takım kaptanı kim oldu?

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı ile yarışmacıları

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, takımlar nasıl oldu merak ediliyor. İlk oyunda yarışmacılar menemen yaparak kaptan olmaya çalışacak daha sonra takımların şekillenmesi bekleniyor. Ana kadro süreci ardından heyecan bu kez yarışma süreci için artıyor. Peki; TV8 ile 5 Ağustos 2024 MasterChef ilk kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu, takımlar belli oldu mu? İşte, yeni bölümle birlikte detaylar...

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı ile yarışmacıları

MASTERCHEF 2024 YARIŞI BAŞLIYOR!

Masterchef 5 Ağustos günü ekranlara gelen yeni bölüm ile yarışı başlatıyor. İlk oyun kaptanlık oyunu olacak. Menemen yapacak yarışmacılar takım kaptanı olmaya çalışacak.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı ile yarışmacıları

MASTERCHEF ANA KADRO YARIŞMACILARI

1. Zeynep
2. Hakan
3. Onur
4. Ümmühan
5. Deniz
6. Çağlar
7. Serhat
8. Alper
9. Ayşe
10. Beril
11. Semih
12. Eda
13. Muratcan
14. Zeynep

15. Nigar

16.Beyza

17.Emre

18.Kaan

19.Kerem

20.Nevzat

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı ile yarışmacıları

MASTERCHEF YEDEKLER

İlk gruptan yedeklere giren yarışmacılar BERA, HURİYE ve BARTU oldu.

İkinci gruptan yedeklere giren isimler ise YUDUM ve ŞİRİN oldu.

Üçüncü gruptan giren isimler ERİM, ENSAR ve ZÜBEYDE oldu.

Dördüncü gruptan yedeklere giren isimler SERCAN, BEYZANUR ve ADEL oldu

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile 5 Ağustos MasterChef kırmızı takım ve mavi takım kaptanı ile yarışmacıları

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Masterchef yeni bölümde kaptanlık oyununu kazanan isim henüz belli olmadı. Yarışma takip ediliyor.

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