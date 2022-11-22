Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları
Giriş Tarihi: 22.11.2022 00:22 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022 00:22

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde önceki gece oynanan kritik eleme oyunları sonrasında bugün yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları ile yeni takım üyeleri belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kaptanlık oyunu ve düello sonrasında mavi takım kaptanı kim oldu öğrenmek isteyenler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarının belli olacağı kaptanlık oyunu mücadelesi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en başarılı olan 2 yarışmacı mavi takım kaptanı olabilmek için düelloda kozlarını paylaştı. Zorlu oyunun ardından MasterChef Mavi takım kaptanı kim oldu? öğrenmek isteyenler TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan - kırmızı ve mavi takım kaptanı olan yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

21 Kasım 2022 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımları ile kaptanları belirlendi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan zorlu düelloda kazanan isim mavi takım kaptanı olmaya hak kazandı?

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında oynanan kritik kaptanlık oyununda zorlu yemeği hazırlamak için tezgah başına geçen yarışmacılar verilen süre içerisinde en lezzetli ürünleri hazırlamak için hünerlerini gösterdi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik kaptanlık oyununda ana kadro yarışmacıları verilen süre sonunda tadım değerlendirmesi için ürünleri şeflere sundu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MASTERCHEF KAPTANLIK DÜLLOSUNU KİM KAZANDI?

Kritik kaptanlık oyununda jüri şefler tarafından yapılan tadım sonrasında en başarılı 2 isim Burak Kaya ve Ayaz olarak kaptanlık düellosunda mücadele etmeye hak kazandı.

SON DAKİKA