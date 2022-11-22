MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde önceki gece oynanan kritik eleme oyunları sonrasında bugün yeni haftanın kırmızı ve mavi takım kaptanları ile yeni takım üyeleri belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kaptanlık oyunu ve düello sonrasında mavi takım kaptanı kim oldu öğrenmek isteyenler MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.