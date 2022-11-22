MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? TV8 ile MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef Türkiye son bölümde yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarının belli olacağı kaptanlık oyunu mücadelesi TV8 ekranlarında izleyicilerle buluştu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda en başarılı olan 2 yarışmacı mavi takım kaptanı olabilmek için düelloda kozlarını paylaştı. Zorlu oyunun ardından MasterChef Mavi takım kaptanı kim oldu? öğrenmek isteyenler TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanı kim oldu? şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile MasterChef kaptanlık oyununu kazanan - kırmızı ve mavi takım kaptanı olan yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;