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Giriş Tarihi: 01.11.2022 07:37 Güncelleme Tarihi: 01.11.2022 07:37

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımlarının seçildiği kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan oyun ve düello sonrasından bu haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Yarışmayı izleyenler ise detayları merak ederek "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu?" sorularına cevap arıyor. Merak konusu olan MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef Türkiye son bölümde bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları belirlendi. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışmayı takip edenler bu haftanın detaylarına erişmek isteyerek "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları şöyle;

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları

31 Ekim 2022 Pazartesi günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında yeni haftanın mavi ve kırmızı takımlarının belirlendiği kaptanlık oyunu ve en başarılı tabağı çıkaran 2 yarışmacı düelloda karşı karşıya geldi.

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MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları

Yarışmanın ilk etabında tüm yarışmacılar düello oyununa kalabilmek için zorlu ilk tur oyununa kaldı. Verilen süre içerisinde en başarılı tabağı çıkarmak için tezgah başına geçen ana kadro yarışmacıları hazırladıkları ürünleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadımına sundu.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef Türkiye son bölümde oynanan kaptanlık oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından verilen sürenin sonunda yemeklerin tadım ve değerlendirmesini yapan jüri şefler en başarılı 2 tabağı belirledi.

MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları

MASTERCHEF DÜELLOYU KİM KAZANDI?

Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin değerlendirmeleri sonucunda en başarılı ürünleri çıkaran yarışmacılar Görkem ve Yağız oldu. Düelloda tadım oyunu oynandı.

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