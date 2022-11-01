MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları

MasterChef Türkiye son bölümde bu haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları belirlendi. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışmayı takip edenler bu haftanın detaylarına erişmek isteyerek "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu?" şeklindeki sorulara cevap arıyor.

MASTERCHEF KAPTANLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

MasterChef kaptanlık oyunu kazananı ve haftanın yeni kırmızı ve mavi takımları şöyle;