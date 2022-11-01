MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı? 31 Ekim 2022 MasterChef kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? İşte haftanın yeni takımları

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde haftanın yeni mavi ve kırmızı takımlarının seçildiği kaptanlık oyunu oynandı. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde yapılan oyun ve düello sonrasından bu haftanın mavi ve kırmızı takım kaptanları belli oldu. Yarışmayı izleyenler ise detayları merak ederek "MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu?" sorularına cevap arıyor. Merak konusu olan MasterChef kaptanlık oyununu kim kazandı, kırmızı ve mavi takım kaptanları kimler oldu? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.