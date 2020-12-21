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kim elendi? 20 Aralık 2020 MasterChef’te kim elendi, kim gitti? Kimse beklemiyordu! Eleme gecesinde veda eden şok isim

ekranlarında tarafından hayata geçirilen, uzun soluklu yarışma programı son bölüm, heyecanın dorukta olacağı eleme gecesinde son dakika gelişmeleri yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyesi olduğu yarışmada ana kadroda yer alan son 5 yarışmacı geçtiğimiz hafta boyunca eleme adayı oyunlarında ter dökmüş ve Eray, Barbaros, Serhat'ın ardından Özgül'de eleme adayı olmuştu. Bugünkü () eleme finalinde yarışacak olan 4 isim arasından 3'ü isimlerinin yazılı olduğu beyaz şef önlüklerine kavuşacakken, bir isim ise hayallerine veda edecek. Yarışmanın sıkı takipçileri büyük final öncesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde gerçekleşecek olan 20 Aralık eleme gecesine ilişkin , kim aldı? Sorularıyla araştırmalarına yoğun şekilde başladı. ile 20 Aralık 2020 MasterChef'te kim elendi, kim gitti? sorularıyla birlikte Eleme gecesinde beyaz önlük alan isimlere ilişkin son dakika detaylarına buradan ulaşabilirsiniz…

Giriş Tarihi: 21.12.2020 21:48 Güncelleme Tarihi: 02.01.2021 02:39
MasterChef kim elendi? 20 Aralık 2020 MasterChef’te kim elendi, kim gitti? Kimse beklemiyordu! Eleme gecesinde veda eden şok isim

ekranlarında 'nın yapımcılığını üstlendiği yemek yarışması 2020 son bölüm 20 Aralık eleme gecesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Büyük final için geri sayım sürerken Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafında son 5'e taşınan yarışmacılar hafta boyunca oynadıkları eleme adayı oyunu sonunda Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül eleme adayı seçilmişti. ise beyaz şef önlüğünü ilk giymeye hak kazanan isim olmuştu. Potaya giren ve elem finalinde kozlarını paylaşacak olan isimler arasından 1 kişi bugün () eleme gecesinde yarışmaya veda edecek. Diğer yandan Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde yapılacak son 4'e kalacak yarışmacılar için yapılacak oyun öncesinde izleyenler tarafından , kim aldı? Sorusuyla araştırma yapılıyor. Bu başlık altında ile 20 Aralık 2020 MasterChef'te kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ile tüm son dakika bilgilerine erişebileceksiniz…

SON DAKİKA - MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? BEYAZ ÖNLÜK ALAN İSİMLER…

20 Aralık 2020 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölüm eleme gecesinde , Barbaros, Serhat ve Özgül isimlerinden kimin elendiği ve beyaz önlük giymeye kimlerin hak kazandığı gibi merak edilenlere ilişkin son dakika detayları şöyle;

MasterChef kim elendi? 20 Aralık 2020 MasterChef’te kim elendi, kim gitti? Kimse beklemiyordu! Eleme gecesinde veda eden şok isim

Türk televizyonlarının yakından takip edilen yemek yarışması programı 2020 son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde eleme gecesine sahne oldu.

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MasterChef kim elendi? 20 Aralık 2020 MasterChef’te kim elendi, kim gitti? Kimse beklemiyordu! Eleme gecesinde veda eden şok isim

100 binden fazla aday arasından son 5'e kalma başarısı gösteren Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül arasından, Emir'in ardından kimlerin beyaz önlüğü giyeceğini, kimin veda edeceğini merak eden yarışmanın sıkı takipçileri kim elendi, kim aldı? Sorusu üzerinde yoğun şekilde araştırma yapmaya devam ediyor.

MasterChef kim elendi? 20 Aralık 2020 MasterChef’te kim elendi, kim gitti? Kimse beklemiyordu! Eleme gecesinde veda eden şok isim

Eleme adayı olarak belirlenen Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül arasında kıran kırana geçen eleme oyununda dün yapılan son eleme adayı oyununun ardından beyaz önlüğü giymeye ilk hak kazanan isim olan Emir'in ardından 4 isim daha bu hakka sahip oldu ancak 1 yarışmacı hayallerine bu gece veda etti.

MasterChef kim elendi? 20 Aralık 2020 MasterChef’te kim elendi, kim gitti? Kimse beklemiyordu! Eleme gecesinde veda eden şok isim

Yarışmada ilk safhadan şalgam ana ürünüyle yapılan yaratıcılık yemeği Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin yönetiminde Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül'ün zorlu mücadelesine sahne oldu. Şalgam ana malzemesiyle 4 yarışmacının yaptığı ürünleri tadan jüri şefler ilk bölümün en başarısız tabağını Eray'ın yaptığını açıkladı. Eray'ın ardından Serhat ve Özgül isimleri açıklandı. Böylelikle Emir'den sonra beyaz önlüğü kazanan 2. isim BARBAROS oldu.

Yarışmada son eleme oyunu oynandı. 'in hazırladığı ürüne Eray, Serhat ve Özgül arasından en yakın yemeği yapan ilk isim tadımlar sonrasında SERHAT seçildi ve 3. beyaz önlüğü giyen isim oldu. Son 2'ye kalan Eray ve Özgül arasında ise 4. beyaz önlüğü giyen isim ÖZGÜL oldu ve ERAY elenerek yarışmaya veda etti.

Şimdi gelin, yarışmacılarını tanıyalım...

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