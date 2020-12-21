MasterChef kim elendi? 20 Aralık 2020 MasterChef’te kim elendi, kim gitti? Kimse beklemiyordu! Eleme gecesinde veda eden şok isim

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen, uzun soluklu yarışma programı MasterChef son bölüm, heyecanın dorukta olacağı eleme gecesinde son dakika gelişmeleri yaşandı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyesi olduğu yarışmada ana kadroda yer alan son 5 yarışmacı geçtiğimiz hafta boyunca eleme adayı oyunlarında ter dökmüş ve Eray, Barbaros, Serhat'ın ardından Özgül'de eleme adayı olmuştu. Bugünkü (20 Aralık 2020 Pazar) eleme finalinde yarışacak olan 4 isim arasından 3'ü isimlerinin yazılı olduğu beyaz şef önlüklerine kavuşacakken, bir isim ise hayallerine veda edecek. Yarışmanın sıkı takipçileri büyük final öncesinde Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüriliğinde gerçekleşecek olan 20 Aralık eleme gecesine ilişkin MasterChef kim elendi, beyaz önlük kim aldı? Sorularıyla araştırmalarına yoğun şekilde başladı. TV8 ile 20 Aralık 2020 MasterChef'te kim elendi, kim gitti? sorularıyla birlikte Eleme gecesinde beyaz önlük alan isimlere ilişkin son dakika detaylarına buradan ulaşabilirsiniz…