MasterChef kim elendi? 20 Aralık 2020 MasterChef’te kim elendi, kim gitti? Kimse beklemiyordu! Eleme gecesinde veda eden şok isim

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını üstlendiği yemek yarışması 2020 MasterChef son bölüm 20 Aralık eleme gecesinde son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Büyük final için geri sayım sürerken Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafında son 5'e taşınan yarışmacılar hafta boyunca oynadıkları eleme adayı oyunu sonunda Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül eleme adayı seçilmişti. MasterChef Emir ise beyaz şef önlüğünü ilk giymeye hak kazanan isim olmuştu. Potaya giren ve elem finalinde kozlarını paylaşacak olan isimler arasından 1 kişi bugün (20 Aralık 2020 Pazar) eleme gecesinde yarışmaya veda edecek. Diğer yandan Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin jüri üyeliğinde yapılacak son 4'e kalacak yarışmacılar için yapılacak oyun öncesinde izleyenler tarafından MasterChef kim elendi, beyaz önlük kim aldı? Sorusuyla araştırma yapılıyor. Bu başlık altında TV8 ile 20 Aralık 2020 MasterChef'te kim elendi, kim gitti? sorusu yanıtları ile tüm son dakika bilgilerine erişebileceksiniz…

SON DAKİKA - MASTERCHEF'TE KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? BEYAZ ÖNLÜK ALAN İSİMLER…

20 Aralık 2020 günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef son bölüm eleme gecesinde MasterChef Eray, Barbaros, Serhat ve Özgül isimlerinden kimin elendiği ve beyaz önlük giymeye kimlerin hak kazandığı gibi merak edilenlere ilişkin son dakika detayları şöyle;