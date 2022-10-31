TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması MasterChef Türkiye son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca yapılan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı oylamaları sonucunda eleme adayı seçilen Tayfun, Yağız, Metin, Burak Kaya, Büşra ve Serpilay arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından elenerek bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. 30 Ekim 2022 Pazar günü TV8'de Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef son bölümde Tayfun, Yağız, Metin, Burak Kaya, Büşra ve Serpilay arasından elenen kim oldu öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap arıyor. TV8 ile 30 Ekim 2022 MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.