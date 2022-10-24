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Haberler Yaşam MasterChef kim elendi, kim gitti? 23 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? ŞOK EDEN ELEME, DUYANLAR İNANAMADI
Giriş Tarihi: 24.10.2022 01:36 Güncelleme Tarihi: 24.10.2022 01:36

MasterChef kim elendi, kim gitti? 23 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? ŞOK EDEN ELEME, DUYANLAR İNANAMADI

TV8'de 23 Ekim 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyunları ile eleme adayı seçimleri sonrasında eleme adayı seçilen Tayfun, Metin, Gamze, Atike, Tolga ve Fatma Nur arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan 2 aşamalı kritik eleme oyununda başarı gösteremeyerek bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu. TV8'de yarışmayı izleyenler Tayfun, Metin, Gamze, Atike, Tolga ve Fatma Nur arasından hangisinin veda ettiğini öğrenmek için "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile 23 Ekim 2022 MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının cevapları ve son dakika bilgiler.

MasterChef kim elendi, kim gitti? 23 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? ŞOK EDEN ELEME, DUYANLAR İNANAMADI

MasterChef son bölümde jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde 2 aşamalı kritik eleme oyunu oynandı. Eleme adayları Tayfun, Metin, Gamze, Atike, Tolga ve Fatma Nur arasından birisi bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı olarak yarışmaya veda etti. TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef son bölümde Tayfun, Metin, Gamze, Atike, Tolga ve Fatma Nur arasından kimin hayallerine veda ettiğini merak edenler 23 Ekim 2022 MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (23 EKİM)

TV8 ile 23 Ekim bu hafta Masterchef'te kim elendi, kim gitti? sorularının cevapları ve son dakika bilgiler şu şekilde;

MasterChef kim elendi, kim gitti? 23 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? ŞOK EDEN ELEME, DUYANLAR İNANAMADI

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı 2022 MasterChef Türkiye son bölümde jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kritik eleme oyununda eleme potasında yer alan Tayfun, Metin, Gamze, Atike, Tolga ve Fatma Nur arasından birisi elenerek şampiyonluk hayallerine veda etti.

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MasterChef kim elendi, kim gitti? 23 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? ŞOK EDEN ELEME, DUYANLAR İNANAMADI

TV8 ekranlarında kritik anlara sahne olan ve Mehmet, Danilo, Somer şeflerin liderliğinde yapılan zorlu oyunda potadaki eleme adayları ilk aşamada potadan kurtulmak için tezgah başına geçerek verilen ana üründen kısıtlı süre içerisinde en yaratıcı yemeği çıkarmak için kozlarını paylaştı.

MasterChef kim elendi, kim gitti? 23 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? ŞOK EDEN ELEME, DUYANLAR İNANAMADI

Kritik eleme oyununda yarışan eleme adayları Tayfun, Metin, Gamze, Atike, Tolga ve Fatma Nur ana ürünle çıkardıkları yemekleri verilen sürenin sona ermesiyle jüri şeflerin tadım değerlendirmesine sundu.

MasterChef kim elendi, kim gitti? 23 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? ŞOK EDEN ELEME, DUYANLAR İNANAMADI

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

  1. TAYFUN
  2. METİN
  3. GAMZE
  4. ATİKE
  5. TOLGA
  6. FATMA NUR
SON DAKİKA