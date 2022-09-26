MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? | 25 Eylül dün akşam MasterChef’te hangi yarışmacı elendi? Beklenmedik eleme, duyanlar şoke oldu!

MasterChef Türkiye 2022 sezonu Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında tüm hızıyla devam ediyor. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında başarısız takımlarda yer alan ve kaptan seçimi ya da eleme adayı oylaması sonrası potaya giren Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural, Atike isimlerinden birisi bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu. MasterChef'ten elenen ismi merak eden izleyiciler ise detayları "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" şeklindeki sorular üzerinden öğrenmeye çalışıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef'e veda eden isim ve kritik eleme gecesine ilişkin son dakika detayları şöyle;