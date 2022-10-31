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Haberler Yaşam MasterChef kim elendi, kim gitti? 30 Ekim 2022 Pazar MasterChef’ten elenen isim gözyaşlarını tutamadı!
Giriş Tarihi: 31.10.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 07:43

MasterChef kim elendi, kim gitti? 30 Ekim 2022 Pazar MasterChef’ten elenen isim gözyaşlarını tutamadı!

MasterChef'te 30 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Yağız, Büşra ve Metin'in eleme adayı olarak yer aldığı veda gecesi sonrası MasterChef kim elendi sorusu yanıt buldu. İki etaptan oluşan eleme gecesinde en iyi tabağı jüri üyelerinin beğenisine sunmak için mücadele eden yarışmacılar yarışmadan ayrılmamak için tüm hünerlerini sergilediler. Şeflerin kararı sonucu ise MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Peki; MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte 30 Ekim 2022 MasterChef'ten elenen isim!

MasterChef kim elendi, kim gitti? 30 Ekim 2022 Pazar MasterChef’ten elenen isim gözyaşlarını tutamadı!

"MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusu yanıt buldu. Oynanan ilk eleme oyununda Brüksel Lahanası ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi. Şeflerin kararı sonucu potadan çıkan isimler açıklanırken sonrasında ise Somer Şef'in "Taş Havuz" adlı tabağı yarışmacılar tarafından yapılarak jüri üyelerinin beğenisine sunuldu ve yarışmacılar elenmekten kurtulmak için en güzel tabağı çıkarmaya çalıştılar. Peki; MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte 30 Ekim 2022 MasterChef'e veda eden isim…

MasterChef kim elendi, kim gitti? 30 Ekim 2022 Pazar MasterChef’ten elenen isim gözyaşlarını tutamadı!

İLK TURDA KİMLER ÇIKTI?

Oynanan ilk eleme oyununda Brüksel Lahanası ana ürünüyle yaratıcılık yemeği yapılması istendi.

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MasterChef kim elendi, kim gitti? 30 Ekim 2022 Pazar MasterChef’ten elenen isim gözyaşlarını tutamadı!

Metin en başarılı tabağı çıkararak potadan çıkan ilk isim olarak açıklandı. İkinci en başarılı isim Burak Kaya olarak belirlendi. Üçüncü ise Yağız oldu.

MasterChef kim elendi, kim gitti? 30 Ekim 2022 Pazar MasterChef’ten elenen isim gözyaşlarını tutamadı!

İKİNCİ TURDA NELER OLDU?

Bu sonuçlarla Tayfun, Büşra ve Serpilay, son turda Somer Şef'in "Taş Havuz" adlı tabağını yaparak elenmekten kurtulmak için mücadele verdi.

MasterChef kim elendi, kim gitti? 30 Ekim 2022 Pazar MasterChef’ten elenen isim gözyaşlarını tutamadı!

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

Şeflerin değerlendirmeleri sonrasında eleme potasından çıkmayı başaran ilk isim Büşra oldu.

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