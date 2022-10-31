Haberler Yaşam MasterChef kim elendi, kim gitti? 30 Ekim 2022 Pazar MasterChef’ten elenen isim gözyaşlarını tutamadı!

Giriş Tarihi: 31.10.2022 07:42 Güncelleme Tarihi: 31.10.2022 07:43

MasterChef kim elendi, kim gitti? 30 Ekim 2022 Pazar MasterChef’ten elenen isim gözyaşlarını tutamadı!

MasterChef'te 30 Ekim Pazar akşamı eleme heyecanı yaşandı. Burak Kaya, Serpilay, Tayfun, Yağız, Büşra ve Metin'in eleme adayı olarak yer aldığı veda gecesi sonrası MasterChef kim elendi sorusu yanıt buldu. İki etaptan oluşan eleme gecesinde en iyi tabağı jüri üyelerinin beğenisine sunmak için mücadele eden yarışmacılar yarışmadan ayrılmamak için tüm hünerlerini sergilediler. Şeflerin kararı sonucu ise MasterChef'e veda eden isim belli oldu. Peki; MasterChef kim elendi, kim gitti? İşte 30 Ekim 2022 MasterChef'ten elenen isim!