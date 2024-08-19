Giriş Tarihi: 19.08.2024 01:38
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024
01:38
MASTERCHEF KİM ELENDİ, kim gitti? Beklenmedik veda! 18 Ağustos Pazar MasterChef'e kim veda etti, hangi yarışmacı?
MasterChef'de eleme heyecanı yaşanıyor. Yeni sezonun ikinci elemesinde yarışmaya veda edecek isim kim olacak merak ediliyor. Şefler ilk etapta adaylardan asma yaprağından yaratıcı yemekler yapmasını istedi. Masterchef'de eleme gününde yarışmada kalmak için büyük bir mücadele veriliyor. Peki, 18 Ağustos Pazar MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? İşte, Masterchef'de elenen yarışmacı!