MASTERCHEF KİM ELENDİ, kim gitti? Beklenmedik veda! 18 Ağustos Pazar MasterChef’e kim veda etti, hangi yarışmacı?

MasterChef eleme gecesinde bir isim yarışmaya ve hayallerine veda eden isim olacak. Yeni sezonu hız kesmeden devam eden Masterchef Türkiye için eleme adayları yarışıyor. Şeflerin tadım yaparak en iyi tabağı seçtiği gecede, en kötü tabak yarışmaya veda eden isim olacak. Peki, MasterChef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? İşte, 18 Ağustos Pazar MasterChef elenen yarışmacı…