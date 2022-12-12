Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 11 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya arasından biri bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kritik eleme oyununda başarısız olan ve MasterChef'ten elenerek şampiyonluk hayallerine veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile 11 Aralık 2022 Pazar günü - bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı ve tüm son dakika detayları şöyle;