TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef kritik eleme gecesinde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında potaya giren Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya arasından birisi bu hafta MasterChef'e veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik eleme oyununda Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya arasından kaybeden ve MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacıyı merak edenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.