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Haberler Yaşam MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 11 Aralık 2022 MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Favori isimdi, beklenmedik eleme, duyanlar şoke oldu
Giriş Tarihi: 12.12.2022 00:19 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022 00:19

MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 11 Aralık 2022 MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Favori isimdi, beklenmedik eleme, duyanlar şoke oldu

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef kritik eleme gecesinde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında potaya giren Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya arasından birisi bu hafta MasterChef'e veda etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik eleme oyununda Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya arasından kaybeden ve MasterChef Türkiye'den elenen yarışmacıyı merak edenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 11 Aralık 2022 MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Favori isimdi, beklenmedik eleme, duyanlar şoke oldu

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında 11 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya arasından biri bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kritik eleme oyununda başarısız olan ve MasterChef'ten elenerek şampiyonluk hayallerine veda eden yarışmacıyı öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile 11 Aralık 2022 Pazar günü - bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı ve tüm son dakika detayları şöyle;

MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 11 Aralık 2022 MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Favori isimdi, beklenmedik eleme, duyanlar şoke oldu

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Ayaz, Kıvanç, Büşra ve Burak Kaya arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından haftanın MasterChef'ten elenen ismi olarak seçildi.

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MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 11 Aralık 2022 MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Favori isimdi, beklenmedik eleme, duyanlar şoke oldu

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8'de yayınlanan MasterChef kritik eleme gecesinde jüriler Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından eleme adaylarının potadan kurtulmasının tek yolu olan eleme oyunun ilk etabı için yarışmacılar tezgah başına geçti.

MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 11 Aralık 2022 MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Favori isimdi, beklenmedik eleme, duyanlar şoke oldu

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

MasterChef Türkiye'de son hafta yapılan dokunulmazlık oyunu mücadelesi ve eleme adayı oylamalarının ardından eleme adayı seçilerek potaya giren yarışmacılar şöyle;

  1. AYAZ
  2. KIVANÇ
  3. BÜŞRA
  4. BURAK KAYA
MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 11 Aralık 2022 MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Favori isimdi, beklenmedik eleme, duyanlar şoke oldu

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

MasterChef Türkiye eleme gecesindeki kritik eleme oyununun ilk aşamasında Mehmet, Danilo ve Somer şefler yaptıkları tadım değerlendirmesi sonucu puanlama sistemine geçilmesi sebebiyle 4 yarışmacıya puanlar verildi.

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