TV8 ekranlarında 2 Ekim 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları - eleme adayı oylamaları sonrasında potaya giren Fatma Nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun isimleri arasından birisi bugün Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kritik eleme oyununda başarısız olarak bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. TV8 ekranlarında yarışmayı takip edenler ise Fatma Nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun arasından kimin ayrıldığını merak ederek "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap arıyor. TV8 ile 2 Ekim 2022 MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.