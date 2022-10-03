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Haberler Yaşam MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 2 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Şok eden eleme, kimse beklemiyordu!
Giriş Tarihi: 03.10.2022 17:45 Güncelleme Tarihi: 03.10.2022 17:45

MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 2 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Şok eden eleme, kimse beklemiyordu!

TV8 ekranlarında 2 Ekim 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları - eleme adayı oylamaları sonrasında potaya giren Fatma Nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun isimleri arasından birisi bugün Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kritik eleme oyununda başarısız olarak bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. TV8 ekranlarında yarışmayı takip edenler ise Fatma Nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun arasından kimin ayrıldığını merak ederek "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına cevap arıyor. TV8 ile 2 Ekim 2022 MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar.

MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 2 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Şok eden eleme, kimse beklemiyordu!

MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde oynanan kritik eleme oyunu sonucunda eleme potasında yer alan Fatma Nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun isimlerinden birisi bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı olarak hayallerine veda etti. TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde eleme adayları Fatma Nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun arasından kimin elendiğini öğrenmek isteyen izleyiciler 2 Ekim 2022 MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına cevap aramaya yoğun şekilde devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (2 EKİM)

TV8 ile bu hafta Masterchef'te kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar şöyle;

MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 2 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Şok eden eleme, kimse beklemiyordu!

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma 2022 MasterChef Türkiye son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından Fatma Nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun arasından birisi yarışmadan elendi.

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MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 2 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Şok eden eleme, kimse beklemiyordu!

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme gecesinde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde oynanan zorlu oyunda potada yer alan yarışmacılar eleme adaylığından kurtulmak için ilk aşama oyununda tezgah başına geçti.

MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 2 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Şok eden eleme, kimse beklemiyordu!

Kritik eleme oyununda potada yer alan Fatma Nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun adlı yarışmacılar bal kabağı ana ürünüyle en başarılı ve yaratıcı ürünü ortaya çıkarmak, jüri şeflerin beğenisini kazanmak için tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 2 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Şok eden eleme, kimse beklemiyordu!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI KİMLER?

  1. FATMA NUR
  2. KAAN
  3. GÖRKEM
  4. ÇAĞATAY
  5. ŞULE
  6. TAYFUN
SON DAKİKA