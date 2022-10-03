MasterChef kim elendi, kim gitti? TV8 ile 2 Ekim 2022 bu hafta MasterChef’ten elenen yarışmacı belli oldu mu? Şok eden eleme, kimse beklemiyordu!

MasterChef son bölümde Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüri üyeliğinde oynanan kritik eleme oyunu sonucunda eleme potasında yer alan Fatma Nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun isimlerinden birisi bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı olarak hayallerine veda etti. TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde eleme adayları Fatma Nur, Kaan, Görkem, Çağatay, Şule, Tayfun arasından kimin elendiğini öğrenmek isteyen izleyiciler 2 Ekim 2022 MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularına cevap aramaya yoğun şekilde devam ediyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (2 EKİM)

TV8 ile bu hafta Masterchef'te kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve son dakika detaylar şöyle;