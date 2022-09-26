TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde kritik eleme gecesi ekranlara geldi. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık mücadelesinde başarısız olan takımlardan seçilen Fatma Nur, Görkem, Çağatay, Burak, Vural, Atike eleme adaylarından birisi bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde bugün (25 Eylül 2022 Pazar) yapılan 2 aşamalı kritik eleme oyununda MasterChef'ten elenen ismi merak edenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorusuna yanıt arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorusunun yanıtları ve tüm detaylar.