TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde kritik eleme gecesi heyecanı yaşandı. Bu haftanın eleme adayları Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde oynanan 2 aşamalı eleme adayı oyunu sonucunda bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu. Eleme potasında yer alan Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule arasından elenen isim kim oldu öğrenmek isteyenler yoğun olarak "MasterChef kim elendi, kim gitti, veda eden isim belli oldu mu?" sorularına cevap aramaya devam ediyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

MasterChef kim elendi sorusu yanıtı ve merak konusu olan tüm son dakika bilgiler şöyle;