MasterChef Türkiye'nin 9 Ekim 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonucunda potaya giren Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule arasından 1'i Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından bu hafta Masterchef'ten elenen isim olarak seçildi. Metin, Tolga, Gamze, Tayfun, Burak Revanbahş ve Şule arasından bu hafta Masterchef'e veda eden yarışmacı ile ilgili detayları öğrenmek isteyenler ise "MasterChef kim elendi, kim gitti, veda eden isim belli oldu mu?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile "MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm son dakika bilgiler.