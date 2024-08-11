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Giriş Tarihi: 11.08.2024 21:34 Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 21:34

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 11 Ağustos 2024 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

TV8'de yayımlanan program Masterchef'te bu akşam ilk eleme gerçekleşiyor. Bu akşam gerçekleşen oyunla kim elendi sorusunun cevabı belli oluyor. Jüri üyeliğini Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya'nın üstlendiği yarışmada yeni sezonun ilk elemesi bu akşam netleşiyor. İki etaplı oyunun bir etabında yaratıcılık oyunu oynanırken, diğer etabında şeflerin yemekleri yapılacak. En iyi tabakları yapanlar bir sonraki haftaya geçecekken en başarısız tabağın sahibi elenecek. Peki, TV8 ile 11 Ağustos MasterChef kim elendi, kim gitti, hangi yarışmacı veda etti? İşte, son dakika Masterchef'e veda eden yarışmacı…

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 11 Ağustos 2024 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef kim elendi? sorusu yanıt buluyor. TV8 ekranlarında bu sezonun ilk elemesi gerçekleşiyor. Jüri üyelerinin değerlendirmeleriyle iyi tabaklar bir sonraki haftaya geçerken en zayıf tabak eleniyor. Yarişmanin izleyicileri Masterchef kim elendi? Sorusuna yanıt arıyor. İşte 11 Ağustos Masterchef elenen yarışmacı…

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 11 Ağustos 2024 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

SON DAKİKA: MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma programı MasterChef, 11 Ağustos 2024 Pazar günü ekranlara geldi.

Jüriliğini Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin üstlendiği MasterChef'in yeni bölümünde ilk eleme oyunu oynandı.

Masterchef'in ilk haftasında elenen isim henüz belli olmadı. Açiklandiğinda yer vereceğiz.

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MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 11 Ağustos 2024 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

1. SERHAT

2. DENİZ

3. BEYZA

4. MURATCAN

5. ÇAĞLAR

6. AYŞE

7. NİGAR

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 11 Ağustos 2024 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF HAFTANAIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM

Emre (K)

Muratcan

Semih

Nigar

Kaan

Ezgi

Onur

Beril

Kerem

Beyza

MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 11 Ağustos 2024 Masterchef All Star’a veda eden kim oldu, hangi yarışmacı?

KIRMIZI TAKIM

Ayşe (K)

Serhat

Çağlar

Eda

Nevzat

Alper

Ümmühan

Zeynep

Hakan

Deniz

SON DAKİKA