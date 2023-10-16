MASTERCHEF KİM ELENDİ? TV8 ile 15 Ekim Masterchef’ten elenen kim oldu, hangi isim veda etti?

15 Ekim 2023 Pazar günü TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef 2023 All Star son bölümde eleme adayları Tolga, Kıvanç, Tahsin, Sergen, Metin ve Kerem bu hafta elenen yarışmacı olmamak için kozlarını paylaştı. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik oyunda en az başarılı yemekleri çıkaran yarışmacı bu hafta MasterChef'ten elenen isim oldu. Son bölümden detayları merak edenler yoğun olarak son dakika Masterchef kim elendi, hangi yarışmacı veda etti? sorularına yanıt aramaya devam ediyor.

MASTERCHEF KİM ELENDİ?

TV8 ile MasterChef'ten elenen yarışmacı ve tüm detaylar şöyle;