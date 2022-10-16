MasterChef Türkiye'nin 16 Ekim 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümünde kritik eleme gecesi heyecanı yaşandı. Hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı oylamaları sonrasında potaya giren Görkem, Çağatay, Burak Revanbahş, Atike, Kıvanç ve Fatma Nur arasından birisi Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından seçilerek bu hafta Masterchef'ten elenen isim oldu. TV8'de yayınlanan son bölümde eleme adayları Görkem, Çağatay, Burak Revanbahş, Atike, Kıvanç ve Fatma Nur arasından kim elendi merak ederek "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm MasterChef son dakika detayları.