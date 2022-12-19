Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu aşçılık yarışması MasterChef Türkiye'nin 18 Aralık 2022 Pazar günü yayınlanan son bölümünde hafta boyunca oynanan dokunulmazlık oyunları ve eleme adayı seçimleri sonrasında eleme adayın seçilen Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız kritik eleme oyununda mücadele etti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan 2 aşamalı kritik eleme oyununda Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız arasından başarısız olan isim bu hafta MasterChef'te elenen isim oldu. Detayları merak edenler ise "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm bilgiler.