TV8 ekranlarında 18 Aralık 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız, Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin jüriliğinde kritik eleme oyununda kozlarını paylaştı. Geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık ve eleme adayı seçimlerinde potaya giren Görkem, Tolga, Ayaz ve Yağız arasından bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu? öğrenmek isteyenler yoğun şekilde "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (18 ARALIK)

TV8 ile 18 Aralık MasterChef'ten elenen yarışmacı ve tüm son dakika detayları şöyle;