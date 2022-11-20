Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam MasterChef kim elendi? TV8 ile 20 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü
Giriş Tarihi: 20.11.2022 23:55 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022 00:15

MasterChef kim elendi? TV8 ile 20 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunları sonrasında eleme adayı seçilen Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga arasından birisi 2. etaplı kritik eleme oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şefler tarafından başarısız bulunarak elendi. TV8 ile Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga arasından bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı kim oldu öğrenmek isteyenler "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor. TV8 ile MasterChef kim elendi, kim gitti? soruları yanıtları ve son dakika detaylar.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 20 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü

MasterChef Türkiye aşçılık yarışmasının 20 Kasım 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümüne 2 etaplı kritik eleme oyunu damgasını vurdu. Jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde TV8 ekranlarında gerçekleşen kritik eleme gecesinde eleme potasında yer alan Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga arasından biri bu hafta MasterChef'te elenen isim oldu. Kritik eleme gecesinde MasterChef'e veda eden kim oldu öğrenmek isteyenler ise "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (20 KASIM)

TV8 ile MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve yarışmadan son dakika detaylar şöyle;

MasterChef kim elendi? TV8 ile 20 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında uzun yıllar boyu yayınlanan MasterChef Türkiye aşçılık yarışmasının 20 Kasım 2022 Pazar günü ekranlara gelen son bölümünde geçtiğimiz hafta oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı seçimleri sonrasında Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga arasından biri elenerek bu hafta MasterChef'te elenen yarışmacı oldu.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef kim elendi? TV8 ile 20 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü

TV8 ekranlarında yayınlanan uzun soluklu yarışma MasterChef Türkiye son bölümde kritik eleme gecesi kapsamında jüri Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde 2 aşamalı eleme oyunu oynandı. Eleme adayları kritik oyunda başarılı olmak ve potadan çıkarak 1 hafta daha yarışmak amacıyla tezgah başında tüm hünerlerini gösterdi.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 20 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü

MasterChef Türkiye yarışmasının 2022 sezonunun sonlarına giderek yaklaşılan şu günlerde kritik öneme sahip olan eleme oyununda eleme adayları Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga, jüri tarafından verilen ana ürünle en yaratıcı ve lezzetli yemeği çıkarmak için kendilerine verilen sürenin sonunda tadım değerlendirmesi için ürünlerini Mehmet, Danilo ve Somer şeflere sundu.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 20 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? Kritik gecede şok eleme, duyanlar şaşkına döndü

MASTERCHEF ELEME POTASINDAN KİMLER ÇIKTI?

Kritik eleme gecesinde oynanan 2 etaplı eleme oyununun ilk etabında potada yer alan Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga ürünlerini jüri şeflerin değerlendirmesine sunarak, verilecek sonucu beklemeye başladı.

SON DAKİKA