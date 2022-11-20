MasterChef Türkiye aşçılık yarışmasının 20 Kasım 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümüne 2 etaplı kritik eleme oyunu damgasını vurdu. Jüri koltuğunda oturan Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde TV8 ekranlarında gerçekleşen kritik eleme gecesinde eleme potasında yer alan Fatma Nur, Barış, Yağız, Büşra ve Tolga arasından biri bu hafta MasterChef'te elenen isim oldu. Kritik eleme gecesinde MasterChef'e veda eden kim oldu öğrenmek isteyenler ise "MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt arıyor.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ? (20 KASIM)

TV8 ile MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve yarışmadan son dakika detaylar şöyle;