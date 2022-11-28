TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 27 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımların arasında hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylamaları sonrasında potaya giren Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga arasında kritik eleme oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik eleme oyunu mücadelesinde başarısız olan yarışmacı bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu. Yarışmayı izleyenler ise detaylar için "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.