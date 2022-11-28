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Haberler Yaşam MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? İşte 10. olan yarışmacı...
Giriş Tarihi: 28.11.2022 00:24 Güncelleme Tarihi: 28.11.2022 00:24

MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? İşte 10. olan yarışmacı...

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında 27 Kasım 2022 Pazar günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacılarından oluşan mavi ve kırmızı takımların arasında hafta boyu oynanan dokunulmazlık oyunu ve eleme adayı oylamaları sonrasında potaya giren Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga arasında kritik eleme oyunu mücadelesi verildi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan kritik eleme oyunu mücadelesinde başarısız olan yarışmacı bu hafta MasterChef'e veda eden yarışmacı oldu. Yarışmayı izleyenler ise detaylar için "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" soruları üzerinden araştırmalarını sürdürüyor. TV8 ile son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? İşte 10. olan yarışmacı...

MasterChef Türkiye son bölümde geçtiğimiz hafta boyunca oynanan takım oyunlarında başarısız takımlarda yer alarak potaya giren Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga arasında oynanan 2 aşamalı oyunda en az bireysel puanı alan isim bu hafta MasterChef'e veda eden isim oldu. Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan kritik eleme oyunu sonrasında MasterChef'te elenen ismi öğrenmek isteyenler "son dakika MasterChef kim elendi, kim gitti?" sorularına yanıt aramaya başladı.

SON DAKİKA | MASTERCHEF KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

TV8 ile MasterChef'te kim elendi? sorusu yanıtları ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? İşte 10. olan yarışmacı...

27 Kasım 2022 Pazar günü Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde eleme adayları Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga arasında kritik eleme oyunu mücadelesi yaşandı.

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MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? İşte 10. olan yarışmacı...

TV8 ekranlarında yayınlanan kritik eleme oyununun ilk aşaması için Fatma Nur, Gamze, Burak Kaya ve Tolga'dan, Mehmet, Danilo ve Somer Şefler tarafından seçilen mor patates ana ürünüyle yaratıcılık yemeği hazırlamaları istendi.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? İşte 10. olan yarışmacı...

Kritik eleme oyununda jüri şefler tarafından eleme adaylarına verilen süre sonunda tadım değerlendirmesi için hazırlanan yemekler Mehmet, Danilo ve Somer Şeflere takdim edildi.

MasterChef kim elendi? TV8 ile 27 Kasım 2022 MasterChef kim gitti, elenen yarışmacı belli oldu mu? İşte 10. olan yarışmacı...

MasterChef eleme gecesinde eleme adayları tarafından hazırlanan yemekleri tadan ve değerlendiren Mehmet, Danilo ve Somer Şefler ilk aşama için verdikleri puanları açıkladı. Birbirine yakın puanlar elde eden yarışmacılar 2. Eleme oyunu için bir kez daha tezgah başına geçti.

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