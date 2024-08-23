MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef’te ana kadroya yedeklerden kim girdi, hangi yarışmacı?

Masterchef'te heyecan dorukta. Ana kadroya katılacak olan yarışmacı yedeklerden dahil olacak. Başarılı tabağı yapan isim kadroya girerken, başarılı olamayan isimler ise bu gece hayallerine ara verecek. Peki, 23 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi?