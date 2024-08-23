Giriş Tarihi: 23.08.2024 22:29
Güncelleme Tarihi: 23.08.2024
22:29
MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi, hangi yarışmacı?
Masterchef Türkiye'de bugün ana kadroya girecek olan 3. İsim belirleniyor. Yedeklerde bulunan yarışmacıların ana kadroya girmesini sağlayacak olan lezzet şefler tarafından belirlendi. Yarışmacılardan sufle yapılması istendi. En başarılı tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya dahil olacak. Peki, 23 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi?