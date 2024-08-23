Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam
Giriş Tarihi: 23.08.2024 22:29 Güncelleme Tarihi: 23.08.2024 22:29

MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi, hangi yarışmacı?

Masterchef Türkiye'de bugün ana kadroya girecek olan 3. İsim belirleniyor. Yedeklerde bulunan yarışmacıların ana kadroya girmesini sağlayacak olan lezzet şefler tarafından belirlendi. Yarışmacılardan sufle yapılması istendi. En başarılı tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya dahil olacak. Peki, 23 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi?

MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef’te ana kadroya yedeklerden kim girdi, hangi yarışmacı?

Masterchef'te heyecan dorukta. Ana kadroya katılacak olan yarışmacı yedeklerden dahil olacak. Başarılı tabağı yapan isim kadroya girerken, başarılı olamayan isimler ise bu gece hayallerine ara verecek. Peki, 23 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi?

MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef’te ana kadroya yedeklerden kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF YEDEKLER 2024

  • Bera
  • Huriye
  • Bartu
  • Yudum
  • Şirin
  • Eri
  • Ensar
  • Serca
  • Beyzanur
  • Adel
  • Enes
  • Akın
  • Şeyhmus
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef’te ana kadroya yedeklerden kim girdi, hangi yarışmacı?

23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren 3. yarışmacı belli oluyor.

Şefler, yarışmacılardan ilk olarak sufle yapmasını istedi. İlk etapta başarılı olan isimler 2. tura geçti!

İşte, o isimler;

MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef’te ana kadroya yedeklerden kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF'TE 5 İSİM 2. ETABA GEÇTİ!

1.AKIN

2.BERA

3.ENSAR

4.BARTU

5.ADEL

MasterChef kim kazandı? 23 Ağustos MasterChef’te ana kadroya yedeklerden kim girdi, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF HAFTANIN ELEME ADAYLARI KİMLER OLDU?

1. Aday: Ümmühan

2. Aday: Nevzat

3. Aday: Zübeyde

4. Aday: Çağlar

5. Aday: Ayşe

6. Aday: Alper

SON DAKİKA