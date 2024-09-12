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Giriş Tarihi: 12.09.2024 21:21 Güncelleme Tarihi: 12.09.2024 21:21

Masterchef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 12 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oldu mu?

MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada günün yemeği içli köfte oldu. Günün en başarılı tabaklarını hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takım ise bir yarışmacı arkadaşını eleme potasına gönderecek. Peki, TV8 ile 12 Eylül 2024 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef eleme adayları...

Masterchef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 12 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oldu mu?

Haftanın ikinci takım oyununun ardından MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu soruları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında bugün mavi ve kırmızı takım gecenin en iyi yemeklerini yapmak için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 12 Eylül 2024 MasterChef kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte, eleme adayı...

Masterchef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 12 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oldu mu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı detayları şöyle;

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Masterchef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 12 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oldu mu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün görevi olarak yarışmacılardan balık restoranı yemeklerini yapmaları istendi. Gecenin sonunda en iyi tabakları hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takım ise bir arkadaşını potaya göndermek için elemeye gitti.

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda haftanın haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım henüz belli olmadı.

Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Masterchef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 12 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oldu mu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 3. ve 4 eleme adayları gecenin sonunda belli olacak.

1. eleme adayı AYŞE oldu.

2. eleme adayı ise BERİL oldu.

Masterchef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 12 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oldu mu?
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