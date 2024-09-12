Giriş Tarihi: 12.09.2024 21:21
Güncelleme Tarihi: 12.09.2024
21:21
Masterchef kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 12 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oldu mu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ikinci dokunulmazlık oyunu oynanıyor. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada günün yemeği içli köfte oldu. Günün en başarılı tabaklarını hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takım ise bir yarışmacı arkadaşını eleme potasına gönderecek. Peki, TV8 ile 12 Eylül 2024 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef eleme adayları...