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Giriş Tarihi: 07.08.2024 20:02 Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 20:02

Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 7 Ağustos 2024 Masterchef'te eleme adayı belli oluyor!

Masterchef yeni bölüm 7 Ağustos 2024 tarihinde takip ediliyor. TV8 ekranlarında yayımlanan yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in kararıyla en lezzetli tabaklar seçiliyor. Haftanın ikinci oyununda takımlar laz böreği için tezgah başına geçiyor. Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, kırmızı takımdan mı mavi takımdan mı çıktı? İşte, detaylar...

Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 7 Ağustos 2024 Masterchef’te eleme adayı belli oluyor!

Masterchef kim kazandı 7 Ağustos tarihli son bölümle gündemde. İlk haftanın takım kaptanları Emre ve Ayşe oldu. Takımlarını kuran ikili ilk sınavını Ege mezelerinde verdi. Sırada laz böreği var. İki adayın potaya girdiği ilk haftada heyecan dorukta. Yarışmacılar eleme potasından kurtulmak için sınav veriyor. Peki; TV8 ile Masterchef'te eleme adayı kim oldu?

Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 7 Ağustos 2024 Masterchef’te eleme adayı belli oluyor!

MASTERCHEF'TE İLK OYUN OYNANDI!

Masterchef'in dün akşam ekranlara gelen bölümünde takımlar ilk sınavını verdi. Ege mezesi yapan takımlardan Emre'nin kaptan olduğu mavi takım kazanan oldu.

Kırmızı takımdan Alper potadan kurtulurken iki aday eleme potasına girdi.

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Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 7 Ağustos 2024 Masterchef’te eleme adayı belli oluyor!

7 AĞUSTOS MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef yeni bölümde yarışmacılar laz böreği yapmak için yarışacak. En lezzetli tabağı Mehmet, Danilo ve Somer Şef belirleyecek.

Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 7 Ağustos 2024 Masterchef’te eleme adayı belli oluyor!

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Potaya giren adaylar henüz belirlenmedi.

Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 7 Ağustos 2024 Masterchef’te eleme adayı belli oluyor!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

1. SERHAT

2. DENİZ

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