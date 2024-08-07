Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 7 Ağustos 2024 Masterchef’te eleme adayı belli oluyor!

Masterchef kim kazandı 7 Ağustos tarihli son bölümle gündemde. İlk haftanın takım kaptanları Emre ve Ayşe oldu. Takımlarını kuran ikili ilk sınavını Ege mezelerinde verdi. Sırada laz böreği var. İki adayın potaya girdiği ilk haftada heyecan dorukta. Yarışmacılar eleme potasından kurtulmak için sınav veriyor. Peki; TV8 ile Masterchef'te eleme adayı kim oldu?