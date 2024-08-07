Giriş Tarihi: 07.08.2024 20:02
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024
20:02
Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 7 Ağustos 2024 Masterchef'te eleme adayı belli oluyor!
Masterchef yeni bölüm 7 Ağustos 2024 tarihinde takip ediliyor. TV8 ekranlarında yayımlanan yarışmada Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in kararıyla en lezzetli tabaklar seçiliyor. Haftanın ikinci oyununda takımlar laz böreği için tezgah başına geçiyor. Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı gibi sorular en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki; Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı, kırmızı takımdan mı mavi takımdan mı çıktı? İşte, detaylar...