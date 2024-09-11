Masterchef kim kazandı, hangi takım? Olaylı gece! TV8 ile 11 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu?

Haftanın ilk takım oyununun ardından MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu soruları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında bugün mavi ve kırmızı takım gecenin en iyi yemeklerini yapmak için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 11 Eylül 2024 MasterChef kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte, eleme adayı...