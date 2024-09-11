Giriş Tarihi: 11.09.2024 20:29
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024
20:29
Masterchef kim kazandı, hangi takım? Olaylı gece! TV8 ile 11 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu?
MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada günün yemekleri balık restoranı yemekleri oldu. Günün en başarılı tabaklarını hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takım ise bir yarışmacı arkadaşını eleme potasına gönderecek. Peki, TV8 ile 11 Eylül 2024 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef eleme adayları...