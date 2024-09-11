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Giriş Tarihi: 11.09.2024 20:29 Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 20:29

Masterchef kim kazandı, hangi takım? Olaylı gece! TV8 ile 11 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyunu gerçekleşti. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ilerleyen yarışmada günün yemekleri balık restoranı yemekleri oldu. Günün en başarılı tabaklarını hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takım ise bir yarışmacı arkadaşını eleme potasına gönderecek. Peki, TV8 ile 11 Eylül 2024 MasterChef dokunulmazlığı hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu? İşte, MasterChef eleme adayları...

Masterchef kim kazandı, hangi takım? Olaylı gece! TV8 ile 11 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu?

Haftanın ilk takım oyununun ardından MasterChef Türkiye dokunulmazlık oyununu kim kazandı, eleme adayı kim oldu soruları yarışmanın takipçileri tarafından merak ediliyor. TV8 ekranlarının sevilen yarışma programında bugün mavi ve kırmızı takım gecenin en iyi yemeklerini yapmak için elinden gelen her şeyi ortaya koydu. Peki, MasterChef dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 11 Eylül 2024 MasterChef kim kazandı, eleme adayları kimler oldu? İşte, eleme adayı...

Masterchef kim kazandı, hangi takım? Olaylı gece! TV8 ile 11 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI, ELEME ADAYI KİM OLDU?

MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve haftanın ilk eleme adayı detayları şöyle;

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Masterchef kim kazandı, hangi takım? Olaylı gece! TV8 ile 11 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye'nin son bölümde haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Günün görevi olarak yarışmacılardan balık restoranı yemeklerini yapmaları istendi. Gecenin sonunda en iyi tabakları hazırlayan takım dokunulmaz olurken kaybeden takım ise bir arkadaşını potaya göndermek için elemeye gitti.

Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunda haftanın haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım henüz belli olmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? Olaylı gece! TV8 ile 11 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu?

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın 1. ve 2. eleme adayı gecenin sonunda belli olacak.

Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

Masterchef kim kazandı, hangi takım? Olaylı gece! TV8 ile 11 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı kim oldu?
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