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Giriş Tarihi: 04.09.2024 20:01 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 20:01

Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Retro tarifler günü! TV8 ile 4 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oluyor!

Masterchef kim kazandı, hangi takım sorusuyla bir kez daha gündemde. Haftanın her günü yayımlanan yarışmada Somer, Danilo ve Mehmet Şef en lezzetli tabakları seçmeye devam ediyor. Yarışma tarihinde bir ilk yaşanıyor ve kadın-erkek mücadelesi Kaan ve Ezgi'nin kaptanlığında sürüyor. Bugünün yarışı retro tarifler! Kaybeden takım 3. ve 4. adayı belirliyor. Peki; TV8 ile 4 Eylül 2024 MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte, detaylar...

Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Retro tarifler günü! TV8 ile 4 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oluyor!

Masterchef eleme adayları potaya girmeye başladı. Çağlar'ın gidişi ardından takımlar yeniden kuruldu ve yarış bir kez daha başladı. Çıkan ilk iki aday belirlendi. Kendi takımlarından birini potaya göndermek istemeyen yarışmacılar ellerinden geleni yapıyor. Peki; Masterchef kim kazandı, hangi takım, eleme adayı kim oldu?

Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Retro tarifler günü! TV8 ile 4 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oluyor!

MASTERCHEF'TE RETRO TARİFLER AKŞAMI!

Mehmet, Danilo ve Somer Şef kendi çıraklık dönemlerinde hazırladıkları tarifleri bugün yarışa çıkarıyor. Retro tarifler adı altında belirlenen konsept bugün 3. ve 4. gitme adayını belirleyecek.

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Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Retro tarifler günü! TV8 ile 4 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oluyor!

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Yarışmada kazanan henüz belli olmadı.

Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Retro tarifler günü! TV8 ile 4 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oluyor!

MASTERCHEF 3. VE 4. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te yeni eleme adayları henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Retro tarifler günü! TV8 ile 4 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oluyor!

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

İlk yarışı kazanan mavi takım kırmızı takımdan iki kişiyi potaya gönderdi. Haftanın ilk bireysel dokunulmazlığını Beyza kazanırken potaya ilk giden Nigar oldu. İkinci isim ise Beril.

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