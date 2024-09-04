Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Retro tarifler günü! TV8 ile 4 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oluyor!

Masterchef eleme adayları potaya girmeye başladı. Çağlar'ın gidişi ardından takımlar yeniden kuruldu ve yarış bir kez daha başladı. Çıkan ilk iki aday belirlendi. Kendi takımlarından birini potaya göndermek istemeyen yarışmacılar ellerinden geleni yapıyor. Peki; Masterchef kim kazandı, hangi takım, eleme adayı kim oldu?