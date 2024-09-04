Giriş Tarihi: 04.09.2024 20:01
Güncelleme Tarihi: 04.09.2024
20:01
Masterchef kim kazandı, mavi mi kırmızı mı? Retro tarifler günü! TV8 ile 4 Eylül 2024 Masterchef eleme adayları belli oluyor!
Masterchef kim kazandı, hangi takım sorusuyla bir kez daha gündemde. Haftanın her günü yayımlanan yarışmada Somer, Danilo ve Mehmet Şef en lezzetli tabakları seçmeye devam ediyor. Yarışma tarihinde bir ilk yaşanıyor ve kadın-erkek mücadelesi Kaan ve Ezgi'nin kaptanlığında sürüyor. Bugünün yarışı retro tarifler! Kaybeden takım 3. ve 4. adayı belirliyor. Peki; TV8 ile 4 Eylül 2024 MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte, detaylar...