Giriş Tarihi: 03.09.2024 18:43
Güncelleme Tarihi: 03.09.2024
18:47
MasterChef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı belli oluyor!
Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in değerlendirdiği en lezzetli tabaklar ön plana çıkmaya devam ediyor. Bugün kazandibi ile yarışacak adaylar tatlının kıvamını tutturmaya çalışacak. Jüri üyeleri kazanan takımı ve bireysel dokunulmazlığı belirlerken yarışmacılar haftanın eleme adaylarını belirlemeye başlayacak. Masterchef eleme adayı izleyenlerin gündeminde. Peki; TV8 ile 3 Eylül 2024 MasterChef kim kazandı, hangi takım?