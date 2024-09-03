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Giriş Tarihi: 03.09.2024 18:43 Güncelleme Tarihi: 03.09.2024 18:47

MasterChef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı belli oluyor!

Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in değerlendirdiği en lezzetli tabaklar ön plana çıkmaya devam ediyor. Bugün kazandibi ile yarışacak adaylar tatlının kıvamını tutturmaya çalışacak. Jüri üyeleri kazanan takımı ve bireysel dokunulmazlığı belirlerken yarışmacılar haftanın eleme adaylarını belirlemeye başlayacak. Masterchef eleme adayı izleyenlerin gündeminde. Peki; TV8 ile 3 Eylül 2024 MasterChef kim kazandı, hangi takım?

MasterChef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı belli oluyor!

MasterChef kim kazandı 3 Eylül 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Bu hafta yarışmada bir ilk yaşanıyor. İlk kez kadınlar erkeklere karşı bölünen yarışmacılar Kaan ve Ezgi liderliğinde kazanmaya çalışacak. Yarışmanın takipçileri ekran başında yerlerini aldı. Peki; Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

MasterChef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı belli oluyor!

MASTERCHEF'TE BİR İLK!

Kaptanlık oyununu kazanan Kaan, Ezgi'yi karşısına çıkardı. Yarışmacılar bölünürken yarışmada bir ilk yaşandı. Erkekler ve kadınlar ayrı takımlara ayrıldı. Bu yarışma tarihinde ilk kez yaşanıyor.

Bugün takımlar kazandibi ile yarışıyor.

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MasterChef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı belli oluyor!

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Yarışmada kazanan takım henüz belli olmadı.

MasterChef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı belli oluyor!

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te ilk eleme adayı henüz belli olmadı.

MasterChef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı belli oluyor!

MASTERCHEF HAFTANIN TAKIMLARI

MAVİ TAKIM:

KAAN (K)

AKIN

ALPER

KEREM

HAKAN

ONUR

SEMİH

EMRE

NEVZAT

MURATCAN

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