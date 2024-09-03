MasterChef kim kazandı, hangi takım? TV8 ile 3 Eylül 2024 Masterchef eleme adayı belli oluyor!

MasterChef kim kazandı 3 Eylül 2024 tarihi ile sorgulanıyor. Bu hafta yarışmada bir ilk yaşanıyor. İlk kez kadınlar erkeklere karşı bölünen yarışmacılar Kaan ve Ezgi liderliğinde kazanmaya çalışacak. Yarışmanın takipçileri ekran başında yerlerini aldı. Peki; Masterchef eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?