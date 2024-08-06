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Giriş Tarihi: 06.08.2024 19:12 Güncelleme Tarihi: 06.08.2024 19:12

Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 6 Ağustos MasterChef'te eleme adayı ortaya çıkıyor!

MasterChef 2024 sezonu başladı. İlk mavi takım kaptanı Emre oldu. Emre'nin kırmızı takım kaptan seçimi ise Ayşe oldu. İki takımın oluşması ardından ilk yarışa çıkılıyor. Haftanın ilk yarışında yarışmacılar Ege mezeleri yapmak için tezgah başında olacak. Yarışmanın takipçileri Masterchef kim kazandı, hangi takım sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; TV8 ile 6 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu, hangi takımdan çıktı?

Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 6 Ağustos MasterChef’te eleme adayı ortaya çıkıyor!

Masterchef kim kazandı sorusu yanıt arıyor. TV8 ekranları üzerinden takip edilen yarışmada ilk oyun oynanıyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in kararıyla belli olacak en iyi tabaklar sonrası kazanan ve kaybeden ortaya çıkacak. Ardından pota için karar verilecek. Peki; Masterchef'te ilk eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 6 Ağustos MasterChef’te eleme adayı ortaya çıkıyor!

MASTERCHEF 2024'ÜN İLK TAKIMLARI OLUŞTU!

Masterchef kaptanlık oyununu kazanan ilk yarışmacı Emre oldu. Mavi takım kaptanı olan Emre, karşısına Ayşe'yi seçti. İşte, ilk haftanın takımları:

MAVİ TAKIM

Emre

Muratcan

Semih

Nigar

Kaan

Ezgi

Onur

Beril

Kerem

Beyza

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Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 6 Ağustos MasterChef’te eleme adayı ortaya çıkıyor!

KIRMIZI TAKIM

Ayşe

Serhat

Çağlar

Eda

Nevzat

Alper

Ümmühan

Zeynep

Hakan

Deniz

Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 6 Ağustos MasterChef’te eleme adayı ortaya çıkıyor!

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef 6 Ağustos tarihli yeni bölümde ilk yarış oynanıyor. Ege mezeleri yapacak takımlardan henüz kazanan belli olmadı.

Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 6 Ağustos MasterChef’te eleme adayı ortaya çıkıyor!

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU?

Masterchef'te ilk eleme adayı henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

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