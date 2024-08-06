Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 6 Ağustos MasterChef’te eleme adayı ortaya çıkıyor!

Masterchef kim kazandı sorusu yanıt arıyor. TV8 ekranları üzerinden takip edilen yarışmada ilk oyun oynanıyor. Somer, Danilo ve Mehmet Şef'in kararıyla belli olacak en iyi tabaklar sonrası kazanan ve kaybeden ortaya çıkacak. Ardından pota için karar verilecek. Peki; Masterchef'te ilk eleme adayı kim oldu, hangi yarışmacı?