Giriş Tarihi: 06.08.2024 19:12
Güncelleme Tarihi: 06.08.2024
19:12
Masterchef kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 6 Ağustos MasterChef'te eleme adayı ortaya çıkıyor!
MasterChef 2024 sezonu başladı. İlk mavi takım kaptanı Emre oldu. Emre'nin kırmızı takım kaptan seçimi ise Ayşe oldu. İki takımın oluşması ardından ilk yarışa çıkılıyor. Haftanın ilk yarışında yarışmacılar Ege mezeleri yapmak için tezgah başında olacak. Yarışmanın takipçileri Masterchef kim kazandı, hangi takım sorularına yanıt aramaya başladı. Peki; TV8 ile 6 Ağustos Masterchef'te eleme adayı kim oldu, hangi takımdan çıktı?