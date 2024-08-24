Giriş Tarihi: 24.08.2024 08:52
Güncelleme Tarihi: 24.08.2024
08:52
MasterChef kim kazandı, hangi yedek kadroya girdi? TV8 ile 23 Ağustos MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı
Masterchef Türkiye'de bugün ana kadroya girecek olan 3. İsim belirleniyor. Yedeklerde bulunan yarışmacıların ana kadroya girmesini sağlayacak olan lezzet şefler tarafından belirlendi. Yarışmacılardan sufle yapılması istendi. En başarılı tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya dahil olacak. Peki, 23 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi?