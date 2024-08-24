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Giriş Tarihi: 24.08.2024 08:52 Güncelleme Tarihi: 24.08.2024 08:52

MasterChef kim kazandı, hangi yedek kadroya girdi? TV8 ile 23 Ağustos MasterChef'te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı

Masterchef Türkiye'de bugün ana kadroya girecek olan 3. İsim belirleniyor. Yedeklerde bulunan yarışmacıların ana kadroya girmesini sağlayacak olan lezzet şefler tarafından belirlendi. Yarışmacılardan sufle yapılması istendi. En başarılı tabağı çıkaran yarışmacı ana kadroya dahil olacak. Peki, 23 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi?

MasterChef kim kazandı, hangi yedek kadroya girdi? TV8 ile 23 Ağustos MasterChef’te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı

Masterchef'te heyecan dorukta. Ana kadroya katılacak olan yarışmacı yedeklerden dahil olacak. Başarılı tabağı yapan isim kadroya girerken, başarılı olamayan isimler ise bu gece hayallerine ara verecek. Peki, 23 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden kim girdi?

MasterChef kim kazandı, hangi yedek kadroya girdi? TV8 ile 23 Ağustos MasterChef’te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı

MASTERCHEF YEDEKLER 2024

  • Bera
  • Huriye
  • Bartu
  • Yudum
  • Şirin
  • Eri
  • Ensar
  • Serca
  • Beyzanur
  • Adel
  • Enes
  • Akın
  • Şeyhmus
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MasterChef kim kazandı, hangi yedek kadroya girdi? TV8 ile 23 Ağustos MasterChef’te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı

23 AĞUSTOS MASTERCHEF'TE ANA KADROYA YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

MasterChef'te bu akşam ana kadroya giren 3. yarışmacı belli oluyor.

Şefler, yarışmacılardan ilk olarak sufle yapmasını istedi. İlk etapta başarılı olan isimler 2. tura geçti!

İşte, o isimler;

MasterChef kim kazandı, hangi yedek kadroya girdi? TV8 ile 23 Ağustos MasterChef’te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı

MASTERCHEF'TE 5 İSİM 2. ETABA GEÇTİ!

1.AKIN

2.BERA

3.ENSAR

4.BARTU

5.ADEL

İlk turda başarılı olan isimlerden 2. turda keçi peyniri kullanarak bir yemek yapmaları istendi.

MasterChef kim kazandı, hangi yedek kadroya girdi? TV8 ile 23 Ağustos MasterChef’te yedeklerden ana kadroya giren yarışmacı

MASTERCHEF YEDEKLERDEN KİM GİRDİ?

23 Ağustos MasterChef'te ana kadroya yedeklerden giren yarışmacı AKIN oldu.

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