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Haberler Yaşam İŞTE FİNALİSTLER | MasterChef kim kazandı / kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2023 MasterChef 4. son önlüğü kim aldı? İşte elenen isim ve son 4
Giriş Tarihi: 03.01.2023 07:05 Güncelleme Tarihi: 03.01.2023 07:05

İŞTE FİNALİSTLER | MasterChef kim kazandı / kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2023 MasterChef 4. son önlüğü kim aldı? İşte elenen isim ve son 4

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde son 4'e kalacak ve şef önlüğü alacak son isim belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan son önlük mücadelesinde 2 aşamalı oyunda en başarılı ürünler çıkaran isim adını son 4'e yazdırdı. MasterChef son bölümde kazanan ismi merak ederek "MasterChef kim kazandı, son önlüğü kim aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kim kazandı, son önlüğü kim aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

İŞTE FİNALİSTLER | MasterChef kim kazandı / kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2023 MasterChef 4. son önlüğü kim aldı? İşte elenen isim ve son 4

MasterChef son bölümde yarışmanın son 4'üne kalan son isim de Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan 2 aşamalı oyunla belli oldu. TV8 ekranlarında yayınlanan yarışmanın son bölümünde son şef ceketini alan ismi merak edenler "MasterChef kim kazandı, son önlüğü kim aldı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

SON DAKİKA |MASTERCHEF KİM KAZANDI, SON ÖNLÜĞÜ KİM ALDI?

MasterChef son önlüğü kazanan isim ve son 4'e kalan yarışmacılara ilişkin detaylar şöyle;

İŞTE FİNALİSTLER | MasterChef kim kazandı / kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2023 MasterChef 4. son önlüğü kim aldı? İşte elenen isim ve son 4

TV8 ekranlarında 2 Ocak 2022 Pazartesi günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde 4. Şef ceketi için ana kadro yarışmacıları tezgah başına geçerek 2 aşamalı oyun için hünerlerini gösterdi.

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İŞTE FİNALİSTLER | MasterChef kim kazandı / kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2023 MasterChef 4. son önlüğü kim aldı? İşte elenen isim ve son 4

Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde önceki gün oynana oyunda ilk 3 şef ceketi giyen yarışmacı olmuştu.

İŞTE FİNALİSTLER | MasterChef kim kazandı / kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2023 MasterChef 4. son önlüğü kim aldı? İşte elenen isim ve son 4

Kritik oyunda Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde yapılan ilk etap oyununda zorlu ürünle en başarılı yemeği çıkarmaya çalışan yarışmacılar verilen süre sonunda hazırladıkları ürünleri jürinin tadımına sundu.

İŞTE FİNALİSTLER | MasterChef kim kazandı / kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2023 MasterChef 4. son önlüğü kim aldı? İşte elenen isim ve son 4

İlk etabın puanlarının belli olmasının ardından konuk şefin katılmasıyla 2. etaba geçildi. 2. etapta zorlu şef yemeğini hazırlamak için tezgah başına geçen yarışmacılar kıran kırana mücadele verdi.

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