İŞTE FİNALİSTLER | MasterChef kim kazandı / kim elendi? TV8 ile 2 Ocak 2023 MasterChef 4. son önlüğü kim aldı? İşte elenen isim ve son 4

TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde son 4'e kalacak ve şef önlüğü alacak son isim belli oldu. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan son önlük mücadelesinde 2 aşamalı oyunda en başarılı ürünler çıkaran isim adını son 4'e yazdırdı. MasterChef son bölümde kazanan ismi merak ederek "MasterChef kim kazandı, son önlüğü kim aldı?" şeklindeki sorular üzerinden araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile MasterChef kim kazandı, son önlüğü kim aldı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.