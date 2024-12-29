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Haberler Yaşam MASTERCHEF KİM KAZANDI? 29 Aralık 2024 MasterChef 3. finalist kim oldu, Beyza mı, Eda mı, Kerem mi?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 21:59 Güncelleme Tarihi: 29.12.2024 22:00

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 29 Aralık 2024 MasterChef 3. finalist kim oldu, Beyza mı, Eda mı, Kerem mi?

TV8 ekranlarında izleyicileri ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye 2024'ün büyük finaline doğru heyecan dorukta! 29 Aralık'ta gerçekleşen yarışmada, şef adaylarından biri daha finale kalma şansını yakaladı. Üçüncü finalist kim oldu? Hangi yarışmacı, büyük ödüle bir adım daha yaklaştı? soruları yanıt arıyor. Peki, 29 Aralık 2024 MasterChef kim kazandı?

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 29 Aralık 2024 MasterChef 3. finalist kim oldu, Beyza mı, Eda mı, Kerem mi?

29 Aralık 2024 tarihinde, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında, büyük finale bir adım daha yaklaşıldığı gecede izleyiciler bir sürprizle karşılaştı. Somer Şef'in bir yarışmacıya kaşık atması merak uyandırdı. Yılın en iddialı üç yarışmacısından biri olmak için mücadele eden yetenekli şef adayları arasından üçüncü finalist açıklanıyor. Peki, 29 Aralık 2024 MasterChef'te üçüncü finalist kim oldu, hangi yarışmacı?

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 29 Aralık 2024 MasterChef 3. finalist kim oldu, Beyza mı, Eda mı, Kerem mi?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Bu akşam ekranlara gelen yeni bölümde Eda, Beyza ve Kerem yukarı çıkabilmek için ve adını ilk dörde yazdırabilmek için mücadele ediyor...

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MASTERCHEF KİM KAZANDI? 29 Aralık 2024 MasterChef 3. finalist kim oldu, Beyza mı, Eda mı, Kerem mi?

MASTERCHEF İLK DÖRDE KALAN İSİMLER

MasterChef'te yarı finale adını yazdırmayı başaran ilk isimler Semih ve Onur oldu.

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 29 Aralık 2024 MasterChef 3. finalist kim oldu, Beyza mı, Eda mı, Kerem mi?

29 ARALIK 2024 MASTERCHEF'TE ÜÇÜNCÜ FİNALİST KİM OLDU, KAŞIĞI KİM ALDI?

Jüri değerlendirmesi sonra kaşığı kazanan ve yukarı çıkan üçüncü isim belli olacak.

MASTERCHEF KİM KAZANDI? 29 Aralık 2024 MasterChef 3. finalist kim oldu, Beyza mı, Eda mı, Kerem mi?
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