MASTERCHEF KİM KAZANDI? 29 Aralık 2024 MasterChef 3. finalist kim oldu, Beyza mı, Eda mı, Kerem mi?

29 Aralık 2024 tarihinde, TV8 ekranlarında yayınlanan MasterChef Türkiye yarışmasında, büyük finale bir adım daha yaklaşıldığı gecede izleyiciler bir sürprizle karşılaştı. Somer Şef'in bir yarışmacıya kaşık atması merak uyandırdı. Yılın en iddialı üç yarışmacısından biri olmak için mücadele eden yetenekli şef adayları arasından üçüncü finalist açıklanıyor. Peki, 29 Aralık 2024 MasterChef'te üçüncü finalist kim oldu, hangi yarışmacı?