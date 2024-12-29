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MASTERCHEF KİM KAZANDI? 29 Aralık 2024 MasterChef 3. finalist kim oldu, Beyza mı, Eda mı, Kerem mi?
Giriş Tarihi: 29.12.2024 21:59
Güncelleme Tarihi: 29.12.2024
22:00
TV8 ekranlarında izleyicileri ekrana kilitleyen MasterChef Türkiye 2024'ün büyük finaline doğru heyecan dorukta! 29 Aralık'ta gerçekleşen yarışmada, şef adaylarından biri daha finale kalma şansını yakaladı. Üçüncü finalist kim oldu? Hangi yarışmacı, büyük ödüle bir adım daha yaklaştı? soruları yanıt arıyor. Peki, 29 Aralık 2024 MasterChef kim kazandı?