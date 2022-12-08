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Haberler Yaşam MasterChef'te dün akşam kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?
Giriş Tarihi: 08.12.2022 08:04 Güncelleme Tarihi: 08.12.2022 08:04

MasterChef'te dün akşam kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?

MasterChef Türkiye son bölümde ana kadro yarışmacıları ve eski sezonlarda yarışmış olan isimler takım olarak ödül kazanmak için hünerlerini gösterdi. Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde oynanan oyunu en başarılı yemeğe imza atan takım ödülün sahibi oldu. Yarışmayı izleyenler ise detaylar için "MasterChef kim kazandı, ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?" şeklinde araştırmaya devam ediyor. TV8 ile MasterChef kim kazandı, ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı? sorularının yanıtları ve tüm detaylar.

MasterChef’te dün akşam kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?

TV8 ekranlarında 7 Aralık 2022 Çarşamba günü yayınlanan MasterChef Türkiye son bölümde ödül oyunu mücadelesi ekranlara geldi. Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 ekranlarında yayınlanan son bölümde kazanan isimleri öğrenmek isteyenler "MasterChef kim kazandı, ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?" şeklinde araştırmalarına devam ediyor.

MASTERCHEF KİM KAZANDI, ÖDÜL OYUNUNU KİM - HANGİ YARIŞMACI KAZANDI?

MasterChef ödül oyununu kazanan isimler ve tüm detaylar şöyle;

MasterChef’te dün akşam kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacıları arasında ödül oyunu oynandı. Eski yarışmacıların da katıldığı oyunda zorlu mücadele yaşandı.

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MasterChef’te dün akşam kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?

Mavi ve kırmızı takımlarda yer alan ana kadro yarışmacıları arasında zorlu geçen oyun eğlenceli anlara sahne oldu.

MasterChef’te dün akşam kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?

MASTERCHEF ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef son bölümde ana kadro yarışmacıları ve eski yarışmacılardan oluşan takımlardan oluşan arasında oynanan oyunu kırmızı takım kazandı.

MasterChef’te dün akşam kim kazandı? TV8 ile 7 Aralık MasterChef ödül oyununu kim - hangi yarışmacı kazandı?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Zorlu ödül oyununda ödül kazanan isimler Metin ve Duygu ikilisi oldu.

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