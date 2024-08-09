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Giriş Tarihi: 09.08.2024 20:52 Güncelleme Tarihi: 09.08.2024 21:00

Masterchef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos 2024 Masterchef'te ana kadroya giren ilk yedek kim olacak?

TV8 ekranlarında takip edilen Masterchef 2024 sezonu ile gündemde. Takımların oluşması ardından ilk oyunlar oynanmaya başladı. Haftanın 3 oyunu ardından pota belirlenirken eleme öncesi 1. yedek yarışmacı ortaya çıkıyor. Dalyan köfte yaparak kadroya girmeye çalışacak yedekler için araştırmalar hız kazandı. Masterchef kim kazandı sorusu en çok araştırılanlar arasında. Peki; 9 Ağustos Masterchef ana kadroya giren ilk yedek kim oldu?

Masterchef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos 2024 Masterchef’te ana kadroya giren ilk yedek kim olacak?

Masterchef kim kazandı 9 Ağustos 2024 tarihinde ekrana gelen yeni bölüm ile sorgulanıyor. Bu bölümde yedeklerden ana kadroya girecek ilk isim belli olacak. Yarışmanın ilk eleme oyunu öncesinde merakla beklenen yarışmacı ortaya çıkıyor. En lezzetli tabaklar Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in kararı ile belirleniyor. Peki; TV8 ile Masterchef ana kadroya giren ilk yedek kim oldu, hangi yarışmacı?

Masterchef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos 2024 Masterchef’te ana kadroya giren ilk yedek kim olacak?

MASTERCHEF'TE İLK YEDEK BELİRLENİYOR!

Masterchef 2024 sezonunda pota belirlendi. İlk eleme oyunu öncesinde yedeklerden ana kadroya girecek ilk isim belli oluyor. Yedekler dalyan köfte ile ana kadro bileti almaya çalışacak.

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Masterchef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos 2024 Masterchef’te ana kadroya giren ilk yedek kim olacak?

MASTERCHEF KİM KAZANDI?

Masterchef ana kadroya giren ilk yedek henüz belli olmadı. Açıklandığında haberimizdeki yerini alacak.

Masterchef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos 2024 Masterchef’te ana kadroya giren ilk yedek kim olacak?

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI

1. SERHAT

2. DENİZ

3. BEYZA

4. MURATCAN

5. ÇAĞLAR

6. AYŞE

Masterchef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos 2024 Masterchef’te ana kadroya giren ilk yedek kim olacak?

MAVİ TAKIM

Emre

Muratcan

Semih

Nigar

Kaan

Ezgi

Onur

Beril

Kerem

Beyza

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