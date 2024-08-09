Giriş Tarihi: 09.08.2024 20:52
Güncelleme Tarihi: 09.08.2024
21:00
Masterchef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos 2024 Masterchef'te ana kadroya giren ilk yedek kim olacak?
TV8 ekranlarında takip edilen Masterchef 2024 sezonu ile gündemde. Takımların oluşması ardından ilk oyunlar oynanmaya başladı. Haftanın 3 oyunu ardından pota belirlenirken eleme öncesi 1. yedek yarışmacı ortaya çıkıyor. Dalyan köfte yaparak kadroya girmeye çalışacak yedekler için araştırmalar hız kazandı. Masterchef kim kazandı sorusu en çok araştırılanlar arasında. Peki; 9 Ağustos Masterchef ana kadroya giren ilk yedek kim oldu?