Masterchef kim kazandı? TV8 ile 9 Ağustos 2024 Masterchef’te ana kadroya giren ilk yedek kim olacak?

Masterchef kim kazandı 9 Ağustos 2024 tarihinde ekrana gelen yeni bölüm ile sorgulanıyor. Bu bölümde yedeklerden ana kadroya girecek ilk isim belli olacak. Yarışmanın ilk eleme oyunu öncesinde merakla beklenen yarışmacı ortaya çıkıyor. En lezzetli tabaklar Mehmet, Danilo ve Somer Şef'in kararı ile belirleniyor. Peki; TV8 ile Masterchef ana kadroya giren ilk yedek kim oldu, hangi yarışmacı?