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Haberler Yaşam Masterchef Murat Özdemir'den olay hareket! Hemen soruşturma başlatıldı!
Giriş Tarihi: 01.09.2021 08:59 Güncelleme Tarihi: 01.09.2021 09:00

Masterchef Murat Özdemir'den olay hareket! Hemen soruşturma başlatıldı!

Masterchef programının eski yarışmacısı Murat Özdemir, yeni bir skandala imza attı. Yarışmadan diskalifiye olduktan sonra papağanına işkence eden Özdemir, aracını yanlış yere bıraktı. Murat Özdemir, olay yerine gelen ekiplere bakın nasıl davrandı

KASIM ŞAHİN
Masterchef Murat Özdemir’den olay hareket! Hemen soruşturma başlatıldı!

Masterchef Murat Özdemir'den skandal hareket... Olay Bolu'daki PTT Caddesi'nde meydana geldi. Murat Özdemir, aracını yanlış yere park etti. Otomobilinin çekilmesini engellemeye çalışan Özdemir, polislere ve görevlilere rüşvet teklif etti.

Masterchef Murat Özdemir’den olay hareket! Hemen soruşturma başlatıldı!

Olay sırasında cep telefonuyla sosyal paylaşım sitesinden canlı yayına başlayan Özdemir, polise ve jandarmaya hakaretler yağdırmaya başladı.

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Masterchef Murat Özdemir’den olay hareket! Hemen soruşturma başlatıldı!

İzleyici olan vatandaşlar ise ihbarda bulundu. PTT Caddesi üzerine, asayiş, trafik ve sivil ekipler sevk edildi.

Masterchef Murat Özdemir’den olay hareket! Hemen soruşturma başlatıldı!

Bu esnada arabasının çekildiğini gören Murat Özdemir, el çantasından bir tomar para çıkardı ve ekiplere tepki gösterdi.

Masterchef Murat Özdemir’den olay hareket! Hemen soruşturma başlatıldı!

'ALIN ALIN HEPSİNİ ALIN'

Özdemir, çekiciye "Arabamı çekme, ücreti ne kadar" diye sordu. Çekicinin, '200 lira' demesinin ardından, elinde bulundurduğu bir tomar parayı görevli resmi ve sivil polislere uzatarak, "Alın alın hepsini alın" dedi.

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