Masterchef Murat Özdemir’den skandal hareket: Alın alın hepsini alın!

'ALIN ALIN HEPSİNİ ALIN'

Özdemir, çekiciye "Arabamı çekme, ücreti ne kadar" diye sordu. Çekicinin, '200 lira' demesinin ardından, elinde bulundurduğu bir tomar parayı görevli resmi ve sivil polislere uzatarak, "Alın alın hepsini alın" dedi.