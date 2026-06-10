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Haberler Yaşam MasterChef ne zaman başlıyor? 2026 TV8 MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:31 Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:32

MasterChef ne zaman başlıyor? 2026 TV8 MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!

MasterChef ne zaman başlıyor 2026 sorusu, Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı büyük duyurunun ardından yanıt buldu. Ekranların en sevilen gastronomi yarışması, formatı ve iddialı yarışmacı kadrosuyla çok yakında TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mutfaktaki nefes kesen rekabet için geri sayım resmen başladı.

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MasterChef ne zaman başlıyor? 2026 TV8 MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!

Yemek programı MasterChef Türkiye, yeni sezon takvimini netleştirdi. Fenomen yarışmanın yapımcısı Acun Ilıcalı, yayınladığı ilk fragmanla birlikte izleyicilere müjdeli haberi verdi. Mutfakta heyecanın dozunu artıracak olan yarışmanın ilk bölümünün hangi gün yayınlanacağı ve haftalık yayın akışındaki yeri de böylece kesinleşmiş oldu.

MasterChef ne zaman başlıyor? 2026 TV8 MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!

MASTERCHEF 2026 YENİ SEZON İLK BÖLÜM NE ZAMAN?

MasterChef Türkiye 2026 sezonunun yayın tarihi resmen açıklandı. Acun Ilıcalı'nın paylaştığı resmi tanıtım fragmanına göre yarışma, 13 Haziran Cumartesi günü ilk bölümüyle TV8 ekranlarında olacak.

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MasterChef ne zaman başlıyor? 2026 TV8 MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!

Yarışma, Cumartesi ve Pazar günleri başta olmak üzere haftanın ilerleyen günlerinde de izleyiciyle buluşacak.

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MasterChef ne zaman başlıyor? 2026 TV8 MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!

MASTERCHEF 2026 JÜRİ KADROSUNDA DEĞİŞİKLİK VAR MI?

Yeni sezon öncesi izleyicilerin en çok merak ettiği konulardan biri de jüri koltuğunda bir değişiklik olup olmayacağıydı. Yayınlanan ilk tanıtım videosu bu soru işaretlerini tamamen ortadan kaldırdı. MasterChef Türkiye 2026 sezonunda da mutfağın patronları değişmedi. Dünyaca ünlü şefler Danilo Zanna, Somer Sivrioğlu ve Mehmet Yalçınkaya, sert ama öğretici tarzlarıyla bu sezon da jüri koltuğundaki yerlerini koruyor.

MasterChef ne zaman başlıyor? 2026 TV8 MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!
Haber Girişi Hilal Aytaç - Editör

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