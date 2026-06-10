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MasterChef ne zaman başlıyor? 2026 TV8 MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!
Giriş Tarihi: 10.06.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 10.06.2026 09:32
MasterChef ne zaman başlıyor? 2026 TV8 MasterChef Türkiye yeni sezon tarihi belli oldu!
MasterChef ne zaman başlıyor 2026 sorusu, Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı büyük duyurunun ardından yanıt buldu. Ekranların en sevilen gastronomi yarışması, formatı ve iddialı yarışmacı kadrosuyla çok yakında TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mutfaktaki nefes kesen rekabet için geri sayım resmen başladı.