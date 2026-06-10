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MasterChef ne zaman başlıyor, bu hafta başlayacak mı? İşte 2026 MasterChef yeni sezon tarihi
Giriş Tarihi: 10.06.2026 14:30
MasterChef ne zaman başlıyor, bu hafta başlayacak mı? İşte 2026 MasterChef yeni sezon tarihi
MasterChef ne zaman başlıyor 2026 sorusu, Acun Ilıcalı'nın resmi sosyal medya hesabından yaptığı büyük duyurunun ardından yanıt buldu. Ekranların en sevilen gastronomi yarışması, formatı ve iddialı yarışmacı kadrosuyla çok yakında TV8 ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Mutfaktaki nefes kesen rekabet için geri sayım resmen başladı.