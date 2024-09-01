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Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 01.09.2024 11:27

MASTERCHEF PERDELİ PİLAV TARİFİ: Perde pilavı hangi yöreye ait, nasıl yapılır, ana malzemeleri ne?

Masterchef ekran başındaki izleyicilere yöresel ve dünya mutfaklarından lezzet şölenlerini seyrettirmeye devam ediyor. MasterChef 2024 yarışmacıları tarafından hazırlanan perde pilavı tarifi vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte, perdeli pilav olarak da bilinen yöresel yemeğin tüm ayrıntıları ve püf noktaları haberin devamında...

MASTERCHEF PERDELİ PİLAV TARİFİ: Perde pilavı hangi yöreye ait, nasıl yapılır, ana malzemeleri ne?

Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan coğrafi işaret tescilli bir yöresel lezzet olan perde pilavı yapmasını istedi. İncelikleri ve püf noktalarıyla yarışmacılara ter döktüren bu yemek izleyiciler tarafından da büyük ilgi görüldü. Vatandaşlar hemen yemeğin tarif ve malzemelerine dair araştırmalar yapmaya başladı. Peki perde pilavı hangi yöreye ait, nasıl yapılır, ana malzemeleri ne?

MASTERCHEF PERDELİ PİLAV TARİFİ: Perde pilavı hangi yöreye ait, nasıl yapılır, ana malzemeleri ne?

PERDE PİLAVI HANGİ YÖREYE AİT?
Perde pilavı, fes şeklindeki bakır tencerelerde pişirilir ve Siirt'in en meşhur misafir yemeğidir. Yumurta, süt ve yağ ile yoğurularak hazırlanan hamur, özel tencereye yufka şeklinde sıvanır. Bu hamur üzerine badem içi ile şekiller verilir.

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MASTERCHEF PERDELİ PİLAV TARİFİ: Perde pilavı hangi yöreye ait, nasıl yapılır, ana malzemeleri ne?

PERDELİ PİLAV MALZEMELERİ
Pilav için:
1,5 bardak pirinç
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 kaşık margarin
bir avuç kabuksuz badem
3 çorba kaşığı kuş üzümü
3 adet tavuk but
1 tatlı kaşığı karabiber
2,5 bardak tavuk suyu
2 tatlı kaşığı tuz

Hamuru için:
1 adet yumurta
1 çay bardağı yoğurt
yarım çay bardağı yoğurt suyu
çeyrek çay bardağı sıvı yağ
1 tatlı kaşığı tuz
1 çay kaşığı kabartma tozu
Yaklaşık 2,5 – 3 su bardağı un

Kalıba dizmek, şekil vermek için:
Kabuksuz badem

MASTERCHEF PERDELİ PİLAV TARİFİ: Perde pilavı hangi yöreye ait, nasıl yapılır, ana malzemeleri ne?

PERDE PİLAVI NASIL YAPILIR?
Öncelikle tavuk butlarını haşlayın. Üzerini geçecek kadar su ekleyerek haşlanan tavuklar soğuduktan sonra didikleyin. Suyunu süzüp kenara koyun.
Pilavı hazırlayın tencereye yağı koyun bademleri koyup biraz kavurun. Yıkanmış ve süzülmüş pirinçleri ekleyin. 4-5 dk kavurun.
Suyunu ilave edin kuş üzümünü ve tuzunu ekleyin. Orta ateşte suyunu çekene kadar pişirin pilav hafif diri kalacak şekilde ayarlayın.
Pilav pişerken hamurun malzemelerini karıştırın. Unu azar azar ilave edin ele yapışmayan yumuşak bir hamur olacak, iyice yoğurun kenara alın, dinlensin.
Kek kalıbını yağlayın. Her yerini margarinle her dilimine badem dizin.
Pilav piştikten sonra kapağını açın tavukları ekleyin, karabiberini koyun ve karıştırın, soğusun.

MASTERCHEF PERDELİ PİLAV TARİFİ: Perde pilavı hangi yöreye ait, nasıl yapılır, ana malzemeleri ne?

Tezgaha un serpin hamuru önce merdaneyle sonra oklavayla açın çok kalın bir hamur olmasın çok da ince olmasın.
Büyük bir şekilde açın kek kalıbına hava boşluğu kalmayacak şekilde yerleştirin. Kenara hamurlar sarksın kek kalıbının orta delik kısmını elinizle açın.
Pilavın hepsini kalıba koyun ve düzeltin. Kenardaki hamurları pilavın üzerine gelecek şekilde kapatın. Hamurun fazlalılığını bıçak yardımıyla kesin. Fazla gelen hamuru atmayın. Yağda kızartabilirsiniz. Kahvaltıya yumruk büyüklüğünde fazlalık çıkıyor.
Daha sonra 200 derecelik fırına koyun, pilavı kızarana kadar pişirin. Fırından çıkınca ters çevirin servis tabağına alın yapışma olmuyor. Dilimleyerek servis yapın.

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