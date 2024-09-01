Giriş Tarihi: 01.09.2024 11:27
Güncelleme Tarihi: 01.09.2024
11:27
MASTERCHEF PERDELİ PİLAV TARİFİ: Perde pilavı hangi yöreye ait, nasıl yapılır, ana malzemeleri ne?
Masterchef ekran başındaki izleyicilere yöresel ve dünya mutfaklarından lezzet şölenlerini seyrettirmeye devam ediyor. MasterChef 2024 yarışmacıları tarafından hazırlanan perde pilavı tarifi vatandaşlar tarafından merak edildi. İşte, perdeli pilav olarak da bilinen yöresel yemeğin tüm ayrıntıları ve püf noktaları haberin devamında...