MASTERCHEF PERDELİ PİLAV TARİFİ: Perde pilavı hangi yöreye ait, nasıl yapılır, ana malzemeleri ne?

Masterchef yarışmasının dün akşam yayınlanan bölümünde şefler yarışmacılardan coğrafi işaret tescilli bir yöresel lezzet olan perde pilavı yapmasını istedi. İncelikleri ve püf noktalarıyla yarışmacılara ter döktüren bu yemek izleyiciler tarafından da büyük ilgi görüldü. Vatandaşlar hemen yemeğin tarif ve malzemelerine dair araştırmalar yapmaya başladı. Peki perde pilavı hangi yöreye ait, nasıl yapılır, ana malzemeleri ne?