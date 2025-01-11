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Masterchef şampiyon kim olacak? Masterchef Türkiye birincisi belli oluyor! Kerem mi, Onur mu?
Giriş Tarihi: 11.01.2025 16:38
Güncelleme Tarihi: 11.01.2025
16:38
Masterchef şampiyon kim olacak? Masterchef Türkiye birincisi belli oluyor! Kerem mi, Onur mu?
MasterChef Türkiye'de finale kalan iki isim, büyük ödülü kazanmak ve Türkiye'nin yeni MasterChef'i olmak için kozlarını paylaşıyor. Kerem mi yoksa Onur mu şampiyon olacak? Haftalardır gösterdikleri performanslarla hem jüri üyelerini hem de izleyicileri büyüleyen bu iki yarışmacı, bu gece canlı yayında son kez mutfağa girerek hünerlerini sergileyecek. Gecenin sonunda şampiyonun kim olduğunu öğrenmek için tüm gözler MasterChef Türkiye büyük finaline çevrildi. Peki, Masterchef şampiyonu kim olacak? Masterchef Türkiye büyük ödülü kim kazanacak?