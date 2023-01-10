MasterChef final heyecanı bu akşam yaşanacak! MasterChef şampiyonu kim oldu? 2022 MasterChef Türkiye şampiyonu Metin mi Kıvanç mı?

MasterChef şampiyonu 10 Ocak Salı akşamı belli olacak. TV8 ekranlarının uzun soluklu yemek yarışması programında bu gece final heyecanı yaşanacak. 2022 sezonunu kapatacak olan yarışmanın birincisi canlı yayında açıklanacak olup finalistler Metin ve Kıvanç olmuştu. En lezzetli tabakları jüri üyelerine sunan yarışmacılar son kez final tabaklarının sunumunu yapacak. Bu noktada "MasterChef şampiyonu kim oldu? MasterChef kim kazandı, hangi yarışmacı birinci oldu?" gibi sorular yanıt aramaya başladı. Peki, MasterChef birincisi kim oldu, kupayı kim aldı? İşte, 2022 MasterChef Türkiye şampiyonu ve final gecesi detayları...