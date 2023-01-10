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MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU 2022? | TV8 canlı yayın ile 10 Ocak Masterchef’i kim kazandı - birinci - şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi? SON DAKİKA BİRİNCİ BELLİ OLUYOR
Giriş Tarihi: 10.01.2023 21:24
Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
21:24
MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU 2022? | TV8 canlı yayın ile 10 Ocak Masterchef’i kim kazandı - birinci - şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi? SON DAKİKA BİRİNCİ BELLİ OLUYOR
TV8'de yayınlanan MasterChef Türkiye 2022 sezonunun şampiyonu olan yarışmacı ve bugün (10 Ocak 2023 Salı) belli oldu. TV8 canlı yayında Acun Ilıcalı yapımcılığında ekrana gelen aşçılık yarışmasında jüri üyeleri Mehmet, Danilo ve Somer Şeflerin liderliğinde ana kadro yarışmacılarından oluşan kırmızı ve mavi takımlar arasında oynanan dokunulmazlık oyunları ve kritik eleme gecelerinin ardından yarı finalde başarılı olarak son 2'ye kalan finalistler Metin ve Kıvanç, Masterchef'i kazanan isim olmak için kozlarını paylaştı. MasterChef 2022 finalistleri Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz arasından birinci olanı merak edenler TV8 canlı yayın ile "son dakika Masterchef şampiyonu kim oldu, kim kazandı, birinci - şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi?" sorusuna cevap arıyor. İşte TV8 canlı yayın ile 2022 Masterchef şampiyonu kim oldu? sorusu yanıtları ve büyük finalden son dakika haberleri.