Acun Ilıcalı yapımcılığında TV8 canlı yayın ile ekranlarında izleyici karşısına çıkan uzun soluklu aşçılık yarışması MasterChef Türkiye 2022'de artık büyük final zamanı. 2022 sezonu boyunca Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin liderliğinde oynanan dokunulmazlık, ödül ve kritik eleme oyunlarında kırmızı ve mavi takımlarda mücadele veren ana kadro yarışmacıları arasından sıyrılarak adını finale yazdıran MasterChef Kıvanç Karadeniz ve Metin Yavuz, kritik final oyununda en başarılı yemeklerini hazırlamak için tezgah başında kozlarını paylaştı. TV8 canlı yayında MasterChef Metin ve Kıvanç arasında oynanan kritik final oyununda Mehmet, Danilo ve Somer şeflerin tadım değerlendirmesi sonrasında MasterChef şampiyonu olan isim öğrenilmek istenerek "son dakika Masterchef şampiyonu kim oldu, kim kazandı - birinci - şampiyon hangi yarışmacı oldu, Kıvanç mı - Metin mi?" şeklinde araştırılmaya devam ediliyor.

SON DAKİKA MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, KİM KAZANDI - BİRİNCİ HANGİ YARIŞMACI OLDU?

TV8 canlı yayın ile 2022 MasterChef birincisi olan yarışmacı ve kritik MasterChef final gecesi son dakika haberleri şöyle;